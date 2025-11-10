Ata'mızı özlemle anıyoruz: Türkiye’ye adanmış bir ömür

1881: Selanik’te Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım’ın oğlu olarak doğdu.
1893: Selanik Askeri Rüştiyesi’ne yazıldı, öğretmeni Mustafa Sabri Efendi kendisine “Kemal” adını verdi.
1895: Manastır Askeri İdadisi’ne girdi.
18 Mart 1899: İstanbul’da Harp Okulu piyade sınıfına yazıldı.
1902: Harp Akademisi’ne girdi.
11 Ocak 1905: Harp Akademisi’ni kurmay yüzbaşı olarak bitirdi. Şam’daki 5. Ordu’da göreve başladı.
Ekim 1906: Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu.
20 Haziran 1907: Kolağası rütbesine yükseltildi.
Eylül 1907: 3. Ordu’ya atanarak Selanik’e gitti.
13 Nisan 1909: “31 Mart Ayaklanması”nı bastırma görevi verilen Hareket Ordusu’nda kurmay oldu.
1910: Mahmut Şevket Paşa’nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk isyanının bastırılmasında görev aldı.
13 Eylül 1911: İstanbul’da Genelkurmay’da göreve atandı.
27 Kasım 1911: Binbaşılığa yükseltildi.
18 Aralık 1911: Trablusgarp’ta Şark Gönüllüleri Komutanlığı’na atandı.
9 Ocak 1912: Trablusgarp’ta Tobruk Savaşı’nı yönetti.
27 Ekim 1913: Sofya’ya askeri ateşe olarak atandı.
1 Mart 1914: Yarbaylığa yükseltildi.
Şubat 1915: Tekirdağ’da 19. Tümen’i kurdu.
25 Nisan 1915: Anzak askerlerini Arıburnu’nda durdurdu.
1 Haziran 1915: Albaylığa yükseltildi.
10 Ağustos 1915: Anafartalar grubu komutanı olarak İngiliz ve Anzak birliklerini durdurdu.
14 Ocak 1916: Edirne’de 16. Kolordu komutanı oldu.
1 Nisan 1916: Tuğgeneralliğe yükseltildi.
5 Temmuz 1917: 7. Ordu komutanlığına atandı.
Ekim 1917: 7. Ordu komutanlığından ayrılarak İstanbul’a döndü.
Temmuz 1918: İkinci kez 7. Ordu komutanlığına atandı. Suriye-Filistin Cephesi’ndeki savaşlarda yer aldı.
31 Ekim 1918: Yıldırım Orduları komutanı oldu.
19 Mayıs 1919: Yunan işgalinin ardından Anadolu’da bir direniş başlatmak için Samsun’a çıktı.
28 Mayıs 1919: Havza Genelgesi’ni yayımladı.
21-22 Haziran 1919: Amasya Tamimi’ni açıkladı.
8 Temmuz 1919: 9. Ordu müfettişliğinden ve askerlikten çekildi.
23 Temmuz 1919: Erzurum Kongresi’ne başkan seçildi.
4 Eylül 1919: Sivas Kongresi’ne başkanlık etti.
7 Kasım 1919: Meclisi Mebusan seçimlerinde Erzurum’dan milletvekili seçildi.
27 Aralık 1919: Heyeti Temsiliye ile Ankara’ya geldi.
23 Nisan 1920: Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.
11 Mayıs 1920: İstanbul’daki divanı harp tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
5 Ağustos 1921: TBMM tarafından başkomutan yapıldı.
23 Ağustos 1921: Sakarya Savaşı’nı yönetti.
19 Eylül 1921: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce mareşallik rütbesi ve gazi unvanı verildi.
26 Ağustos 1922: Kocatepe’den Büyük Taarruz’u yönetti.
30 Ağustos 1922: Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan Savaşı’nı kazandı.
8 Eylül 1922: İzmir’i düşman işgalinden kurtardı.
1 Kasım 1922: Saltanat kaldırıldı.
29 Ocak 1923: İzmir’de Latife Hanım ile evlendi.
15 Mart 1923: Adana’da Türk Ocağı’nı ziyaret etti ve çiftçilerle bir toplantı yaptı.
11 Ağustos 1923: İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçildi.
9 Eylül 1923: Halk Fırkası’nı (CHP) kurdu.
29 Ekim 1923: Cumhuriyet ilan edildi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.
3 Mart 1924: Halifelik kaldırıldı.
20 Nisan 1924: Yeni Teşkilat-ı Esasiye kanunu kabul edildi.
29 Ağustos 1924: 51 gün sürecek bir yurt gezisi kapsamında Afyon’a geldi.
30 Ağustos 1924: Zafer Bayramı’nı eşi Latife Hanım ile Dumlupınar’da kutladı.
5 Ağustos 1925: Latife Hanım ile boşandı.
27 Ağustos 1925: İnebolu’da Türk Ocağı’nda şapka ve kılık kıyafet inkılabı ile ilgili konuşmasını yaptı.
25 Kasım 1925: Şapka Kanunu kabul edildi.
26 Aralık 1925: Uluslararası takvim ve saat sistemi kabul edildi.
1 Kasım 1927: İkinci kez cumhurbaşkanı seçildi.
1 Kasım 1928: Yeni Türk harflerinin kabulüne ilişkin yasa çıktı.
15 Nisan 1931: Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’ni kurdu.
4 Mayıs 1931: Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.
12 Temmuz 1932: Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ni kurdu.
24 Kasım 1934: “Atatürk” soyadı verildi.
27 Ocak 1937: “Şahsi meselem” dediği Hatay’ın bağımsızlığı Milletler Cemiyeti tarafından kabul edildi.
19 Mayıs 1938: Gençlik ve Spor Bayramı törenlerini Ankara’da stadyumda izledi.
20 Mayıs 1938: Hatay meselesinde Fransızlara mesaj vermek için hasta olmasına karşın Mersin’de 45 dakika ayakta askeri töreni izledi.
10 Kasım 1938: Dolmabahçe Sarayı’nda 57 yaşında, ardında gözü yaşlı bir millet bırakarak yaşamını yitirdi.