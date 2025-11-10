Ata'mızı özlemle anıyoruz: Türkiye’ye adanmış bir ömür

1881: Selanik’te Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım’ın oğlu olarak doğdu.

1893: Selanik Askeri Rüştiyesi’ne yazıldı, öğretmeni Mustafa Sabri Efendi kendisine “Kemal” adını verdi.

1895: Manastır Askeri İdadisi’ne girdi.

18 Mart 1899: İstanbul’da Harp Okulu piyade sınıfına yazıldı.

1902: Harp Akademisi’ne girdi.

11 Ocak 1905: Harp Akademisi’ni kurmay yüzbaşı olarak bitirdi. Şam’daki 5. Ordu’da göreve başladı.

Ekim 1906: Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu.

20 Haziran 1907: Kolağası rütbesine yükseltildi.

Eylül 1907: 3. Ordu’ya atanarak Selanik’e gitti.

13 Nisan 1909: “31 Mart Ayaklanması”nı bastırma görevi verilen Hareket Ordusu’nda kurmay oldu.

1910: Mahmut Şevket Paşa’nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk isyanının bastırılmasında görev aldı.

13 Eylül 1911: İstanbul’da Genelkurmay’da göreve atandı.

27 Kasım 1911: Binbaşılığa yükseltildi.

18 Aralık 1911: Trablusgarp’ta Şark Gönüllüleri Komutanlığı’na atandı.

9 Ocak 1912: Trablusgarp’ta Tobruk Savaşı’nı yönetti.

27 Ekim 1913: Sofya’ya askeri ateşe olarak atandı.

1 Mart 1914: Yarbaylığa yükseltildi.

Şubat 1915: Tekirdağ’da 19. Tümen’i kurdu.

25 Nisan 1915: Anzak askerlerini Arıburnu’nda durdurdu.

1 Haziran 1915: Albaylığa yükseltildi.

10 Ağustos 1915: Anafartalar grubu komutanı olarak İngiliz ve Anzak birliklerini durdurdu.

14 Ocak 1916: Edirne’de 16. Kolordu komutanı oldu.

1 Nisan 1916: Tuğgeneralliğe yükseltildi.

5 Temmuz 1917: 7. Ordu komutanlığına atandı.

Ekim 1917: 7. Ordu komutanlığından ayrılarak İstanbul’a döndü.

Temmuz 1918: İkinci kez 7. Ordu komutanlığına atandı. Suriye-Filistin Cephesi’ndeki savaşlarda yer aldı.

31 Ekim 1918: Yıldırım Orduları komutanı oldu.

19 Mayıs 1919: Yunan işgalinin ardından Anadolu’da bir direniş başlatmak için Samsun’a çıktı.

28 Mayıs 1919: Havza Genelgesi’ni yayımladı.

21-22 Haziran 1919: Amasya Tamimi’ni açıkladı.

8 Temmuz 1919: 9. Ordu müfettişliğinden ve askerlikten çekildi.

23 Temmuz 1919: Erzurum Kongresi’ne başkan seçildi.

4 Eylül 1919: Sivas Kongresi’ne başkanlık etti.

7 Kasım 1919: Meclisi Mebusan seçimlerinde Erzurum’dan milletvekili seçildi.

27 Aralık 1919: Heyeti Temsiliye ile Ankara’ya geldi.

23 Nisan 1920: Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.

11 Mayıs 1920: İstanbul’daki divanı harp tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

5 Ağustos 1921: TBMM tarafından başkomutan yapıldı.

23 Ağustos 1921: Sakarya Savaşı’nı yönetti.

19 Eylül 1921: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce mareşallik rütbesi ve gazi unvanı verildi.

26 Ağustos 1922: Kocatepe’den Büyük Taarruz’u yönetti.

30 Ağustos 1922: Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan Savaşı’nı kazandı.

8 Eylül 1922: İzmir’i düşman işgalinden kurtardı.

1 Kasım 1922: Saltanat kaldırıldı.

29 Ocak 1923: İzmir’de Latife Hanım ile evlendi.

15 Mart 1923: Adana’da Türk Ocağı’nı ziyaret etti ve çiftçilerle bir toplantı yaptı.

11 Ağustos 1923: İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçildi.

9 Eylül 1923: Halk Fırkası’nı (CHP) kurdu.

29 Ekim 1923: Cumhuriyet ilan edildi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.

3 Mart 1924: Halifelik kaldırıldı.

20 Nisan 1924: Yeni Teşkilat-ı Esasiye kanunu kabul edildi.

29 Ağustos 1924: 51 gün sürecek bir yurt gezisi kapsamında Afyon’a geldi.

30 Ağustos 1924: Zafer Bayramı’nı eşi Latife Hanım ile Dumlupınar’da kutladı.

5 Ağustos 1925: Latife Hanım ile boşandı.

27 Ağustos 1925: İnebolu’da Türk Ocağı’nda şapka ve kılık kıyafet inkılabı ile ilgili konuşmasını yaptı.

25 Kasım 1925: Şapka Kanunu kabul edildi.

26 Aralık 1925: Uluslararası takvim ve saat sistemi kabul edildi.

1 Kasım 1927: İkinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

1 Kasım 1928: Yeni Türk harflerinin kabulüne ilişkin yasa çıktı.

15 Nisan 1931: Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’ni kurdu.

4 Mayıs 1931: Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.

12 Temmuz 1932: Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ni kurdu.

24 Kasım 1934: “Atatürk” soyadı verildi.

27 Ocak 1937: “Şahsi meselem” dediği Hatay’ın bağımsızlığı Milletler Cemiyeti tarafından kabul edildi.

19 Mayıs 1938: Gençlik ve Spor Bayramı törenlerini Ankara’da stadyumda izledi.

20 Mayıs 1938: Hatay meselesinde Fransızlara mesaj vermek için hasta olmasına karşın Mersin’de 45 dakika ayakta askeri töreni izledi.

10 Kasım 1938: Dolmabahçe Sarayı’nda 57 yaşında, ardında gözü yaşlı bir millet bırakarak yaşamını yitirdi.