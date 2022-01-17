ATA Platform'dan 'Büyük Güç Rekabeti ve Türkiye' etkinliği

17 Ocak 2022 Pazartesi, 04:00

ATA Platform Direktörü Doç. Dr. Volkan Özdemir, ‘Mavi Vatan’ doktrininin fikir babası Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ve Gazeteci Hasan Erel'in konuşmacı olarak yerlerini aldıkları etkinlikte dünya jeopolitiğindeki temel meseleler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin jeopolitik gereksinimleri gibi güncel konular ele alındı.

"ATATÜRK TÜRKÇÜLÜĞÜ" VURGUSU

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, jeopolitik teoriler çerçevesinde dünya üzerindeki son iki yüzyıllık mücadeleyi ve bunun özellikle okyanus ile deniz alarındaki etkisini ele aldı. ABD’nin küresel hegemonya için önemli olan donanma sorunlarını ve gerilemeleri belirten Gürdeniz, Rusya ve Çin ittifakının denizlerdeki yansımalarına değindi. Konuşmasında Türk Dünyasının yükselişine de vurgu yapan Gürdeniz, Akdeniz Kalkanı Harekatı’nda Türk devletlerine de yer verilmesini önerdi. Gürdeniz, Amerikancı ve Nazi anlayışındaki Turancılık yerine Atatürk Türkçülüğüne dönmenin gerekli olduğunu vurguladı.

TÜRK DÜNYASI İLE İLİŞKİLER

ATA Platform Direktörü Doç. Dr. Volkan Özdemir konuşmasında, ABD hegemonyasındaki tek kutuplu dünya düzenin yerine çok kutuplu dünya düzeninin yükseldiğini belirterek, Türkiye’nin yeni jeopolitik düzende dikkatli olması ve asla Montrö’yü tartışmaya açmaması gerektiğini ifade etti. Kazakistan olaylarının Özbekistan ve Azerbaycan’a da sıçrama tehdidi taşıdığını belirten Özdemir, renkli devrimlerin tek kutuplu dünya düzeninde gerçekleştiğini, Rusya’nın bu duruma özellikle arka bahçesinde izin vermeyeceğini savundu. Türkiye’nin özellikle kardeş Azerbaycan'ın istikrarının korunmasından yana olması gerektiğini ifade eden Özdemir, "Türkiye, Türk dünyası ile ilişkilerini güçlendirmeli ve bunu yaparken Rusya’yı da ihmal etmemeli" dedi. Siyasal iktidarın ilk 10 yılını AB, sonraki 10 yılını da Orta Doğu macerasında harcadığını ifade eden Özdemir, Türk coğrafyasının iktidar tarafından önemsenmediğini vurguladı.

NATO TARTIŞMALARI

Gazeteci Hasan Erel ise Türkiye’nin NATO ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Erel bu bağlamda, NATO’nun Türkiye’ye faydası olmadığını, zarar verdiğini ve NATO’dan çıkmanın gerekli olduğunu savundu. Konuşmacılar panel sonrası gazetecilerin sorularına yanıtladı. Panelin ardından, ATA Platform üyeleri tarafından kaleme alınan, Doç. Dr. Volkan Özdemir’in derlediği, Pankuş Yayınları tarafından yayınlanan, “Türkiye ve Türk Dünyası: Otuz Yılın Ardından” adlı kitap katılımcılara hediye edildi.