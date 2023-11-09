Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu’na rekor başvuru

Yayınlanma: 09.11.2023 - 11:50

Güncelleme: 09.11.2023 - 11:50

İzmir’de Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl 29. kez düzenlenecek olan ‘Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu’na 2 saat gibi kısa bir sürede 2 bin başvuru yapıldı. Koşunun yarış bölümü için açılan kontenjan dolarken, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşecek geleneksel koşuya kayıt yaptıran katılımcıların dışında tüm yurttaşlar da katılabilecek. Her yaştan yüzlerce Atatürk sevdalısını bir araya getirecek Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu 12 Kasım 2023 Pazar sabahı gerçekleştirilecek. Anayasa Meydanı'nda yapılacak ısınma etkinliği 08.30’da başlayacak, koşusunun startı ise 09.00’da verilecek.

4 KİLOMETRELİK GÜZERGÂH

Koşu, Anayasa Meydanı’ndan başlayarak Bostanlı istikametine Cemal Gürsel Caddesi (Yalı Bulvarı), Girne Bulvarı, Atatürk Bulvarı’nı takip ederek Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda son bulacak. Rota 08.30’dan 09.50’ye kadar kısım kısım trafiğe kapatılacak. Koşu için gerekli olan kitler 10-11 Kasım tarihlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında Mavibahçe Alışveriş Merkezi’nden temin edilebilecek. Koşunun yarış bölümünde süre takibi kitlerde bulunan çipler ile elektronik sistemle gerçekleştirilecek.

100. YILDA YOĞUN İLGİ

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Cumhuriyeti’mizin 100. yılını kutladığımız şu günlerde, bize bu değerli emaneti bırakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak üzere Karşıyaka’mızda bir araya geleceğiz. Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu’nu her zaman çok önemsiyoruz. Ancak bu yıl bizim için çok daha önemli. Koşu için kayıt sayfamız açılır açılmaz, 2 saat içerisinde 2 bin kişilik kontenjan tükendi. Gösterilen bu ilgi için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Tüm yurttaşlarımızı Ata’mızı anmak üzere Karşıyaka’mıza bekliyoruz” dedi.