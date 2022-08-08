Atakent Anadolu Lisesi ranta mı kurban edilecek?
KONUK YAZAR | Anıl Talat Eryontuk, Cumhuriyet'in Ege'si için yazdı...
İzmir Depremi’nde hasar gördükten tam iki yıl sonra yıkım kararı verilen Atakent Anadolu Lisesi ile ilgili dedikodular aldı başını gidiyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptırdığı dayanıklılık testi sonrası beton kalitesinin düşük çıktığı, zeminde sıvılaşma riski olduğu sonucuna varıldığı ve bunun üzerine de yıkım kararı alındığı bilgisi kulislerde dolaşmakta.
Atakent Anadolu Lisesi’nin yıkılacağını dair şayialar ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belediyeye bu konuda net bir bilgilendirme yapmaması ise şüpheleri arttırmakta.
Milli Eğitim Müdürlüğü belediyeye bilgi vermek zorunda değil ama bir kamu kurumu olarak nezaketen bunu açıklaması hem dedikoduların önüne geçmek hem de birinci ağızdan net bilgiye ulaşılması adına önemli.
Okulun bulunduğu alan hazine arazisi.
Fakat bu alana okul dışında bir şey yapılabileceği endişesi var.
Endişe edenler haksız da değiller.
Özellikle okulun 13 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu olduğu, yıkım sonrası 3 bin 500 metrekare alana okul yapılacağını, geriye kalan 10 bin metrekare alanın ise yandaş inşaat şirketlerine peşkeş çekileceği söylentisi günbegün çığ gibi büyümekte.
Bir diğer söylenti ise her şehirdeki başarılı liselerin Atakent Anadolu Lisesi’nde olduğu gibi yıkılması ya da yerinden taşınması ile ilgili. Buna yapılan okul isim değişikliklerini de çok kolayca ekleyebiliriz.
Okulda dayanıklılık adına yapılması gereken karot testi için beton numunesi alınmadığı da söylenmekte.
O zaman kamuoyu vicdanı derhal rahatlatılmalıdır.
Bunun yolu da tarafsız yapılacak yeni bir dayanıklılık testidir.
Test yapılmalı ve sonucu kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
Bu çocukların geleceği iddia edildiği gibi rant için feda edilecekse herkes bu durum karşısında bariyer görevi üstlenmelidir.
Ortada mağdur olan bin 200 çocuk vardır.
Keşke bu tartışma ortamının oluşmaması için veliler önceden bilgilendirilseydi.
Hatta yeni öğrenci alınmasa daha iyi olmaz mıydı?
Bu süreçler neden düzgün bir şekilde yürütülemez, akıl alır gibi değil…
Kısaca şunu net bir şekilde ifade etmeliyim ki:
Yapılacak tarafsız dayanıklılık testleri ardından gerçekten okul hasarlı çıkarsa tek çözüm Atakent Anadolu Lisesi’nin ivedilikle yıkılıp, yeniden yapılmasıdır.
Bu konunun olumlu ya da olumsuz bir şekil neticeye varması yaratılacak kamuoyu baskısı sayesinde olacaktır.
Bu sebeple Atakent Anadolu Lisesi önceki eğitim öğretim yıllarında olduğu gibi mevcut arsa üzerine inşa edilmeli, eğitim öğretim hizmeti dışında başka bir hizmete tahsisi ve üçüncü kişilere devri söz konusu olmamalıdır.
Öğrenciler ve aileleri başta olmak üzere tüm İzmirlilerin tek beklentisi budur.
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