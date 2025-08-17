Atakum’daki delege seçiminde kavga

CHP Atakum İlçe Başkanlığı’nda dün başlayan delege seçimlerindeki ilk sandık seçiminde taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. 15- 20 kişilik bir grubun başlattığı olaylar üzerine CHP İlçe Başkanı Adem Kürek, olayları yatıştırmak isterken gruba “Allah belanızı versin” diyerek tepki gösterdi.

Çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

CHP Atakum ilçe başkan adaylarından Prof. Dr. Şevket Özkaya’nın da yüzüne tekme atıldı. Söz konusu 15-20 kişilik gruptakiler olayın büyümesi üzerine çok sayıda polis ekibi ve çevik kuvvetin geldiğini görünce CHP ilçe başkanlığı binası önünden kaçtılar. Yaşanan arbedede yaralananların olduğu öğrenilirken polis ekipleri tarafları ayırarak salon ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.