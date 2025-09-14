Atakum’daki sürgün 4. kez mahkemede

Samsun, Atakum Belediyesi’nde 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası, başkan talimatıyla “temizlik görevlisi” olarak sürgün edilen gazeteci Zerrin Somuncu’nun başlattığı hukuk mücadelesinde dördüncü duruşma Samsun Adliyesi’nde görüldü.

Duruşmada, Atakum Belediyesi’nin tanıkları dinlendi. Bilirkişi raporu beklenen dosyada bir sonraki duruşma 13 Kasım 2025 tarihi olarak belirlendi. Mahkeme sonrası açıklamalarda bulunan Zerrin Somuncu, “Atakum Belediyesi’nde yaşadığım hukuksuz sürgün bugün dördüncü kez hâkim karşısındaydı. ‘Gazetecilik sürgün edilemez’ diyerek başladığım bu mücadelemde yolun uzun olacağını biliyordum.

Bu süreç, yalnızca kişisel bir hak arayışı değil; mesleğimizin itibarının ve onurumuzun korunması için verilen bir mücadeledir. Hukuksuzluğa ve keyfi uygulamalara karşı sonuna kadar direneceğim. Dayanışma gösteren herkese minnettarım.” dedi.