Atakum’un en yeşil ve manzaralı alanlarından biri ticarete kurban edilecek: Ranta açılan kamp!

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, mecliste yaptığı konuşmasında, “Atakum’da elimizde kalan tek yeşil alan, ağaçlık alan olan Kızılay kampı, turizm imarına açılarak betonlaşmaya, imar rantına kurban ediliyor. Büyükşehir belediyesi kendine 7 bin metre kare hizmet alanı ayırıyor, yarın turizm imar durumu vererek kesinlikle satacak. Öte yandan Kızılay’a kalan ağaçlık alandaki ağaçların hepsi kesilip otel inşaat izni veriliyor, akıbeti ne olur bilemiyoruz ama birilerinin iştahını kabarttığı kesin. Biz Samsun halkı adına eleştirilerimizi meclis toplantısında dile getirdik. Kesinlikle dava açıp yeşil katliamını durduracağız, imar rantına geçit vermeyeceğiz, Atakum’un, halkımızın olan Kızılay kampının mevcut şekilde çalışması için mücadelemizi vereceğiz” dedi.

‘OTEL YAPILACAK’

Önceki dönem mimarlar odası başkanı İshak Memişoğlu katıldığı bir TV programında, Kızılay kamp alanının turizm ve ticaret bölgesine dönüştürülerek satılmak istendiğini söyleyerek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Mevcut imar planında kamusal hizmet alanı olarak gözüken Kızılay kamp alanı, 17 bin 500 metrekare ve güzide bir yer. Güzel de bir yeşil alan. Yönetmeliğe aykırı olarak 1/5000 ve 1/1000’lik imar planlarında değişiklik yapılmış. 7 bin metrekarelik alanı belediye hizmet alanı olarak ayrılmış ve 10 bin 500 metrekarelik alanı da turizm ve ticaret alanı olarak ayrıldığını görüyoruz. Burası satılacak ve muhtemelen otel yapılacak. Kamusal bir alanın ekonomik gerekçelerle kaybedildiğini görüyoruz.”