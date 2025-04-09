Atakum'da kıyı erozyonu yola kadar dayandı
Samsun'un Atakum ilçesinde sahil bölgesi olan İncesu, Çatalçam, Altınkum ve Taflan bölgesinde yıllardır yaşanan kıyı erozyonu artık yola kadar dayandı.
Karadeniz’in hırçın dalgaları kumsalı adeta yutuyor. 19 Mayıs Balıkçı Barınağı’nın yapıldığı yıllardan bugüne kadar devam eden erozyon, sahildeki çam ağaçlarını kökünden devirdi, yürüyüş yollarının istinat duvarı olan beton bloklar çöktü. Çevre örgütleri ve akademisyenler, “Kumsal yok oluyor. Deniz yutuyor. Önlem alınmazsa 5- 10 yıl içinde kumsalı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağız” diyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nce, İncesu’dan 19 Mayıs Balıkçı Barınağı’na sahil boyunca erozyonu önlemek için çeşitli önlemler alınsa da bugüne kadar sorunu çözmedi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “19 Mayıs Balıkçı Barınağı’nın alanı çok büyük, dolayısıyla sürekli kum doluyor ve bu kum dalgalarla taşınıyor. Hem bakanlık hem bizim çalışıyoruz, hangi proje sahili kurtaracaksa bunu hızla hayata geçireceğiz ve bölgedeki erozyonun önüne geçeceğiz” dedi.
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