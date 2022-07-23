Atama kararları Resmi Gazete’de

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 01:23
Atama kararları Resmi Gazete’de
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Edip Müyesseroğlu atandı.

Ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu İkinci Başkanlığına Fatih Sultan Mehmet Yıldırım, üyeliğine Halil İbrahim Akyıldız ile Adnan Gün atandı.


Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete Edip Müyesseroğlu Fatih Sultan Mehmet Yıldırım Halil İbrahim Akyıldız
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