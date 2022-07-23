Atama kararları Resmi Gazete’de
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Edip Müyesseroğlu atandı.
Ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu İkinci Başkanlığına Fatih Sultan Mehmet Yıldırım, üyeliğine Halil İbrahim Akyıldız ile Adnan Gün atandı.
Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete Edip Müyesseroğlu Fatih Sultan Mehmet Yıldırım Halil İbrahim Akyıldız
Video Haberler
- İşte SBK'nin kaldığı hapishane
- Üreticilerden hükümete 'destek' eleştirisi
- Havacılık sektöründe neler oluyor?
- Davutoğlu'yla 'terk ettin' tartışması
- 'Devletin çivisi çıkmış durumda'
- Satranç robotu çocuğun parmağını ezdi
- Havuzda dehşet anları: 1 ölü
- 'Hırsızlığı bitireceğiz'
- Yine muhalefeti hedef aldı; yine sabır istedi!
- Saran'dan 'imam hatip' isyanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Danıştay'dan ‘TSK’de türban’ kararı
- Saran'dan 'imam hatip' isyanı
- Yandaş Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- Diyanet değil ticaret işleri!
- Meteoroloji'den uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
- Cemaatler inşaatçı oldu
- Erdoğan'a Aşk-ı Memnu göndermesi
- 'Bir avuç insan, AK Parti'de ne oluyor?'
- Her yerde hayatını kurtaranı arıyor