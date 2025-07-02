Atama rektöre direnen Boğaziçi’nde iki fakülte gece yarısı kararıyla kapatıldı: ‘Kadrolaşma sürecinin hamlesi’

Resmi Gazetede yayımlananan karara göre Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile Yönetim Bilimleri Fakültesi kapatıldı. Kapatılan fakültelerin yerine Fen Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi adıyla iki ayrı yeni fakülte kuruldu.

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Burak Çetiner’den ‘Kayyum rektörün üniversitede kadrolaşma sürecinin yeni bir hamlesi’ yorumu geldi. Rektörün fakülte yapılarını değiştirerek bazı teknik engelleri aşmak istediğini belirten. Çetiner, “Bazı kişiler, ‘Değişen bir şey yok sonuçta aynı bölümler var, bölüm kapatılmıyor’ gibi şeyler söyleyebilir. Ancak şunu vurgulamak lazım; bu, hemen hemen her önemli kararda olduğu gibi üniversite bileşenlerinin ve başta ilgili bölümlerin akademisyenlerinin hiçbir bilgisi ve inisiyatifi olmadan alınmış başka bir karar” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin (İİBF) kapatılması ve Fen Edebiyat Fakültesi’nin (FEF) bölünmesi kararına karşı öğrenciler yoğun protestolar sonucunda bu girişimi bastırmıştı. O süreçte üniversite kampüsünde eylemler yapılmış, İİBF binası işgal edilerek içerisinde forumlar düzenlenmiş ve “Fakültelerimize dokunma” sloganları atılmıştı.