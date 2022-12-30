Atanamadığı için kuryelik yapan öğretmen Hasan Cihan Aslan yaşamına son verdi

30 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Muş’un Varto ilçesinden Mersin’e göç eden ve öğretmen babasını geçen yıl kalp krizinden kaybeden sosyal bilgiler öğretmen adayı Hasan Cihan Aslan, altı ay önce İzmir’e geldi. Motoruyla kuryelik yapan Aslan, Bornova’da kardeşiyle birlikte yaşadığı evde intihar etti. Genç öğretmen adayı, Mersin Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi

"200 BİN TL BORÇLA YAŞIYORUZ"

Kardeşinin atanamaması ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdiğini belirten abla Canan Aslan, “Kardeşimin her zaman atanamama derdi vardı. Bu Türkiye’nin derdi. Yıllardır kaygıyla yaşıyordu. Küçük kardeşimizi okutmak için kuryelik yapıyordu. Kardeşimin öğretmenlikten umudu olsaydı neden kuryelik yapsın. Ekonomi konuşamıyorduk. Hep bunalımdaydı. ‘Neden mesleğime başlayamıyorum’ diye sürekli sıkıntı içindeydi. Bunalıma girmiş ve yaşamına son vermiş. Cihan gibi çok insan var. Aile sorunları yoktu, tamamen ekonomik sıkıntı ve atanamama nedeniyle intihar etti. Babam öldüğünde cebinde 8 lira para vardı. Babam 24 yıl öğretmenlik yaptı. 200 bin TL borçla yaşıyoruz” diye konuştu.

"KAYNAKLAR TARİKATLARA CEMAATLERE AKTARILDİ"

Genç öğretmenin intiharının ardından açıklama yapan Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube yönetimi, “Yüz binlerce öğrencimiz öğretmenlerine, meslektaşlarımız öğrencilerine kavuşmayı beklerken siyasi iktidarın tercihi sonucu öğrencilerimizin kamusal eğitim hakkı, öğretmen atamaları için ayrılmayan kaynaklar özel okul sahiplerine, tarikatlara, cemaatlere aktarıldı. Halka ait kaynaklar, halka ait bütçe öğrencilerimizin kamusal eğitim hakkı, öğretmen atamaları için ayrılsaydı şu anda meslektaşımız Hasan Cihan Aslan yaşıyor olacaktı. Üzgünüz, öfkeliyiz. Artık yeter” dedi.