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Atanan CHP yönetiminden Balçova ve Seferihisar operasyonlarına ilişkin açıklama

Atanan CHP yönetiminden Balçova ve Seferihisar operasyonlarına ilişkin açıklama

25.06.2026 11:50:00
Güncellenme:
ANKA
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Atanan CHP yönetiminden Balçova ve Seferihisar operasyonlarına ilişkin açıklama

Atanan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmasına ilişkin, “Adaletin eksiksiz tecelli etmesi için yaşanan gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz” dedi.

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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir’de düzenlenen operasyonlarda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Atanan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Balçova Belediye Başkanımız Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen gözaltı işlemlerini yakından takip ediyoruz. Hukukun üstünlüğü, masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı; demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez temel ilkeleridir. Gerçeğin ortaya çıkması adına sürecin şeffaf, tarafsız ve evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini bekliyoruz. Adaletin eksiksiz tecelli etmesi için yaşanan gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz.”

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