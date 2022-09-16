Atanan rektörlerin sicilleri kabarık: Vakıflara yakınlığıyla bilinen isimler...

16 Eylül 2022 Cuma, 08:59

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde 2018 yılından beri rektör olarak görev yapan Prof. Dr. Yusuf Tekin, üniversiteye yeniden rektör olarak atandı.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, Prof. Dr. Tekin, dini bir dernek olan Cihannüma Derneği’nin çeşitli etkinliklerine katılırken, sosyal medya hesabından da sık sık derneğin paylaşımlarını yapıyor. Prof. Dr. Tekin, geçen mayıs ayında Cihannüma Derneği tarafından organize edilen, Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu’nda onursal başkan olarak yer aldı.

REKTÖR ASLAN, BAKAN MÜSTEŞARLIĞI YAPMIŞ

Kırıkkale Üniversitesi’nde 2018 yılından bu yana rektör olarak görev yapan Prof. Dr. Ersan Aslan, üniversiteye yeniden rektör olarak atandı. Prof. Dr. Aslan, 2011-2017 yılları arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüttü.

Usulsüz atamalarla ve rektörlük görevinin yanı sıra iki fakülte dekanlığı, bir yüksekokulda da müdürlük yaptığı ortaya çıkan Turgut Özal Üniversitesi Rektörü ve AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın kardeşi Aysun Bay Karabulut’un yerine Prof. Dr. Recep Bentli atandı. Prof. Dr. Bentli, Malatya'da 4,5 yıl İl Sağlık Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra 2 ay önce üniversitedeki görevine dönmüştü. Malatya İl Sağlık Müdürlüğü görevinden ayrılan Recep Bentli ve aynı göreve getirilen Erhan Berk’in sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda AKP Malatya İl başkanına ve AKP milletvekillerine teşekkür mesajı yayımlamalarına CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tepki göstermişti.

Akrabası için verdiği özel ilan ve Hazine arazilerine el koymasıyla gündeme gelen Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan’ın yerine de Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Abdurrahim Alkış atandı. Prof. Dr. Alkış’ın da Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı’yken Ensar Vakfı Diyarbakır Şubesi’nin etkinliğine katıldığı öğrenildi.