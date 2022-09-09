Ergin Ataman kötü haberi duyurdu: Shane Larkin, Fransa maçında yok!

09 Eylül 2022 Cuma, 14:08

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin'in elinden ameliyat olacağını, bu sebeple 10 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fransa maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Ergin Ataman "Biz çeyrek finalist olmak için tüm mücadelemizi vereceğiz. Larkin, oynamayacak çeyrek finalde. Ameliyat olması gerekiyor. Kendisiyle konuştuk. Karadağ maçında aldığı darbe iyice sıkıntı yaşamış. Ciddi bir yırtık söz konusu. Maçlarda oynayamayacak. Topu bile tutamadığını söyledi. Larkin'in yerine oynayacak oyunculara şans doğmuş. Hücumda sıkıntı yaratacak. Bizim için sıkıntı olsa da mazerete gerek yok. En iyi şekilde oynayacağız. Melih Mahmutoğlu sahada olacak diye düşünüyorum" dedi.

Mazeret üretmediğini söyleyen Ergin Ataman "Ben mazeret üretmeyi seven biri değilim. Turnuvada yaşadığımız sıkıntılar var. Yaşadığımız olaylar dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamış şeyler. İspanya maçında çalınan teknik faulün dünyanın hiçbir yerinde çalınmayacağını düşünüyorum. Maçı kazansak grup birincisi olacağız. Bu hakem hatası olamaz. Bu bir niyettir. Şuradaki atmosferi görüyorsunuz. Gürcistan'da biz bunu yaşayamadık. Ağustos ayından beri Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

EuroBasket'te oldukça kötü bir organizasyon yaşadıklarını söyleyen Ataman "Bu nasıl bir organizasyon? Bu nasıl bir Avrupa Şampiyonası? Biz çıkıp yine de maçımızı oynayacağız, yapacak bir şey yok!" diye konuştu.