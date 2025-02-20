Atanmayan hemşireler nedeniyle çalışanların mesaisi katlandı, yurtdışına sağlıkçı göçü arttı: 96 saat nöbet tutan var

Yayınlanma: 20.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.02.2025 - 04:00

Sağlıkta her alanda olduğu gibi hemşirelerin sorunları da bir türlü çözülmüyor. Uzun süredir hemşire ataması yapılmadı. Genç hemşireler ise nöbet yükü nedeniyle tükenme noktasına geldi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) Kubilay Yalçınkaya, kamuda ocak itibarıyla 96 saate kadar ek nöbet tutan hemşireler olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın hemşire atamak yerine mevcut iki hemşireye ek nöbet tutturduğunu belirten Yalçınkaya, emek sömürüsüyle genç hemşirelerin daha mesleğinin başında tüketildiğine dikkat çekti. Kamuya atanmayan hemşirelerin ise özel sektörde ucuz işçilik ve işsizlik arasında kaldığına vurgu yapan Yalçınkaya, cumhurbaşkanlığı verilerine göre yeni mezun hemşirelerin yüzde 14’ünün ilk işini bulmasının bir yıldan uzun sürdüğünü, mezun hemşirelerin yüzde 41’inin küçük ve orta ölçekli firmalarda, yüzde 46’sının ise asgari ücret veya ona yakın ücret aralığında çalıştığını belirtti.

‘EMEKLİLİĞE ENDEKSLİ’

Yalçınkaya, “Özel sektörde çalışma zorlukları, kamuda yetersiz istihdam nedeniyle iş yükü... Dünyada her geçen yıl artan hemşire açığı, ülkemizin gençlerinin yurtdışına göçüne neden oluyor. Bakanlık sağlıkta tasarrufun olmayacağını görmeli. Kamuda yeni atamanın emekli olacak memur sayısına endekslenmesi politikalarından vazgeçilmeli” ifadelerini kullandı.

Türk Hemşireler Derneği Başkan Yardımcısı Merve Erener Erdoğan da meslektaşlarının dört gözle atama beklediğini anlattı. Erdoğan, “Hastaya sürekli dokunan kişi hemşiredir. Hemşire sayısının artırılması gerekiyor, ‘Kaç hastaya kaç hemşire bakacak’ Bunun standartlarının belirlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

‘YÜZDE 70’İ İSTEMİYOR’

Erdoğan, yurtdışına gitmek isteyen hemşirelerle ilgili geçen yıl yaptıkları çalışmanın verilerini de paylaştı. Erdoğan, 8 bin 500 hemşirenin katıldığı çalışmada, “Hemşirelerin yüzde 70’i bu ülkede mesleğini yapmak istemediğini belirtti. Yüzde 50’si ise gitmek için eyleme geçmişti” dedi.

Erdoğan, hemşirelerin 1 saatlik normal nöbet ücretinin ise 100.49 lira olduğunu belirtti.