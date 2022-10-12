Ataol Behramoğlu: Bu iktidar kaldıkça kültür alanında iyi bir şey olmaz

12 Ekim 2022 Çarşamba, 10:51

Gazetemiz yazarı ve şair Ataol Behramoğlu, İzmir’de Rotary kulüpleri tarafından düzenlenen Barış Buluşması’na katıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “Ben barışım” temasıyla gerçekleşen ve Rotary 2440 Bölge Federasyonu 2021-2022 Dönem Guvernörü Nedim Atilla’nın moderatörlüğünü yaptığı organizasyonda konuşan Behramoğlu, Türkiye’nin ulusal kimliğini, barışı ve demokrasiyi Mustafa Kemal Atatürk’e borçlu olduğunu söyledi.

Programda sevilen şiirlerini Rotary üyeleri için okuyan Behramoğlu, konuşmasında iktidarın kültür politikalarını eleştirdi.

"VAHDETTİN, İNGİLİZ MANDASI ALTINDA ÜÇ VİLAYETİN YÖNETİCİSİ OLACAKTI"

Müzisyen Hakan Sevinç’in birbirinden güzel şarkıları ile başlayan gecede Yunan şair Yannis Ritsos’un yazdığı ve Ataol Behramoğlu’nun tercüme ettiği 'Barış' şiiri kulüp üyesi gençler tarafından okundu.

Programda kültür, sanat, demokrasi, özgürlük gibi konularda yorumlar yapan ve Rotary üyelerinin sorularını yanıtlayan Behramoğlu, “Ulusal kurtuluş savaşına komuta eden Atatürk ülkemizi bize armağan etti. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduktan sonra da “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi ile ülkesini her alanda yeniliklerle dünyanın çağdaş ülkeleri arasında yer almasını sağladı. Bugün ülkemizde barış içinde yaşamamızı kendisine borçluyuz. Osmanlı’daki farklı toplumları Mustafa Kemal Atatürk toparladı. Eğer o olmasaydı, işgalci orduları başarılı olsaydı, bizim Türkiye dediğimiz yer birkaç tane şehirden ibaret olacaktı. Bir sokağa adı verilen Vahdettin ise İngiliz mandası altındaki o üç vilayetin yöneticisi olacaktı. Bugün bir millet olarak ayakta olmayı, Osmanlı çözülürken sahipsiz kalan Türklerin ve farklı etnik toplulukların da bir millet çatısı altında bir arada oluşumuzu Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz" ifadelerini kullandı.

"ÇEVRESİNDE BULUŞACAĞIMIZ KİŞİ ATATÜRK'TÜR"

Türkiye'nin yakın tarihinden örnekler veren ünlü şair, "Bir milleti oluşturan farklı değerler vardır. Bunların en başında dil geliyor. Konuştuğumuz dil birleştirici bir unsurdur. Bir de ortak kültür değerlerimiz vardır. Bunların oluşması için ciddi bir eğitim gerekli. Mustafa Kemal bunu başardı. Ama ne yazık ki 1940’lı yıllarda başlayan gerici hareketler ne yazık ki giderek Türkiye’nin bugünlere gelmesine yol açtı. Çevresinde buluşacağımız kişi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Her büyük bir asker, hem büyük bir devlet adamı, hem de büyük bir aydındır” dedi.

“ÜLKEMİZDE KÜLTÜR REZİL BİR DURUMDA”

Konuşmasında iktidarın kültür politikalarını da eleştiren Behramoğlu, “Kültür konusunda ne durumda olduğumuzu hepimiz görüyoruz. Bugün Türkiye’de kültür yerlerde sürünüyor. Ülkemizde kültür rezil bir durumda. Ülkemizde siyaset, kültür politikalarını yönetenlerin çağdaşlıkla, Türkiye ile, Mustafa Kemal Atatürk’le, insanla, modern dünyayla hiç bir alakaları yok. Bu iktidar kaldıkça bu alanda iyi bir şey olmaz. Sadece muhalefetin belediyeleri ve sivil toplum örgütleri ciddi ve güzel çabalar harcıyor. İnsanlarımızın eğitilmesi lazım” diye konuştu.

Programın sonunda Rotary kulüplerinin yöneticileri programa katılımlarından ötürü Behramoğlu’na zeytin fidanı hediye ederken, etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Programın ardından gerçekleşen etkinlikte ise Ataol Behramoğlu, kitaplarını imzaladı.