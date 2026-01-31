Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ataşehir'de 4 katlı işyerinde yangın!

31.01.2026 13:56:00
DHA
Ataşehir'de bulunan 4 katlı işyerinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı işyerinde yangın çıktı.

Yurttaşların ihbarıyla olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

