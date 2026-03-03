Ataşehir’de hurda yüklü kamyon devrildi: Trafik felç oldu!

Ataşehir’de hurda yüklü kamyon kavşaktan dönüş yaptığı sırada devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kamyonda hasar meydana geldi.

Kaza saat 13.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.İddiya göre yolda seyir halindeki hurda yüklü kamyon caddedeki kavşaktan dönüş yaptığı sırada hurdaların ağır basması sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri trafiği bir süre kontrollü olarak sağladı. Hasar oluşan kamyon ise olay yerine gelen vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.