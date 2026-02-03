Ataşehir'de mermer atölyesindeki konteynerde yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi!

Ferhatpaşa Mahallesi 41. Sokak'ta saat 06.00 sıralarında iddiaya göre; sokak üzerindeki tek katlı mermer atölyesinin bitişiğinde bulunan işçi konteynerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek konteyneri sardı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle konteynerin tamamı yanarken, dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.