Ataşehir’de sitede yangın paniği: Engelli köpek mahsur kaldı

30.04.2026 08:42:00
Güncellenme:
DHA
Ataşehir’de 8 katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında daire sahibi, 3 köpeğinden ikisini alarak çıkarken; içeride kalan kalan engelli köpeğini çıkaramadığı için gözyaşlarına hakim olamadı.

Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 8 katlı binada saat 07.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binada yaşayanları tahliye etti. Binanın en üst katında oturan Onur Güneş, dairede bulunan 3 köpeğinden ikisini alarak çıktı. Ancak dairede engelli bir köpeğinin kaldığını belirten Güneş, gözyaşlarına hakim olamadı. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

"İÇERDE BİR KÖPEĞİM KALDI"

Dairede oturan Onur Güneş, "Yangın muhtemelen elektrikten çıktı. Bir eksiklik var zaten koltuğun arkasından parladı müdahale edemedim. İçeride bir köpeğim kaldı. Onu çıkarmaya çalışırken sağ olsun komşularım da itfaiyeyi aradı. Bir köpeğim kaldı içerde, yürüyemiyordu. İçerde kaldı yavrum başkada bir şeyim yok" dedi.

