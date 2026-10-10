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Ataşehir’de tartışmalı seçim: Başkan vekili ilan edilen Serdar Orhan'dan ilk açıklama

Ataşehir’de tartışmalı seçim: Başkan vekili ilan edilen Serdar Orhan'dan ilk açıklama

10.10.2026 12:44:00
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Haber Merkezi
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Ataşehir’de tartışmalı seçim: Başkan vekili ilan edilen Serdar Orhan'dan ilk açıklama

Ataşehir Belediyesi’nde CHP ve YENİ Parti gruplarının katılmadığı başkan vekilliği seçiminde, Cumhur İttifakı’nın adayı Serdar Orhan 18 oyla göreve seçildi. Seçim sırasında İlçe Seçim Kurulu önünde protesto düzenlenirken polis müdahalesiyle arbede çıktı. Orhan ise ilk açıklamasında “Artık hizmet vaktidir Ataşehir için” dedi.

Ataşehir Belediyesi’nde başkan vekilliği için yapılan ikinci seçim, siyasi gerilim ve protestolar eşliğinde sonuçlandı.

CHP ve YENİ Parti gruplarının katılmadığı oturumda, AKP ve MHP’nin ortak adayı Serdar Orhan tek aday olarak yarıştı. İlk üç turda salt çoğunluk sağlanamazken dördüncü turda 18 oy alan Orhan, başkan vekilliğine seçildi. İki oy ise boş kullanıldı.

CHP’li 17 meclis üyesinin katılmadığı seçimde, bu üyelerden üçünün kısıtlı statüsünde olduğu belirtildi. Cumhur İttifakı’nın 18 üyesi ve üç bağımsız meclis üyesinin katılımıyla toplantı yeter sayısı sağlandı. Böylece muhalefet gruplarının katılmadığı oturumda başkan vekilliği seçimi tamamlandı.

Oturumun başında ise, meclis üyeleri Cemil Yardımcı ve Ebubekir Bozkızıl’ın partilerinden istifa ederek bağımsız hareket edeceklerine ilişkin yazı okundu. Ardından salonda bulunan 21 meclis üyesiyle oylamaya geçildi.

SEÇİM SÜRERKEN PROTESTO, ARDINDAN ARBEDE

Başkanvekilliği seçimi belediye meclisinde devam ederken YENİ Parti grubu, İlçe Seçim Kurulu önünde bir araya gelerek tutuklamalara ve baskılara tepki gösterdi. Protesto sırasında polisin müdahalesiyle arbede yaşandı.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in açıklamasının ardından grup üyeleri mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu’nun duvarına astı.

ORHAN’DAN İLK AÇIKLAMA

Başkanvekilliği görevine seçilen Serdar Orhan, yeni dönemin sloganının “bekletilen değil, beklenen Ataşehir” olduğu belirterek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün milletin oylarıyla seçilmiş bir meclis üyesi olarak, yine milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerinin oylarını alarak başkan vekilliği görevini üstlenmiş bulunmaktayız. Bizim bu yeni dönemde mottomuz bekletilen değil, beklenen Ataşehir'le inşallah vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vereceğiz.”

Kendisini seçen meclis üyelerine ve bağımsız hareket etme kararı alan üyelere teşekkür eden Orhan, konuşmasını “Artık hizmet vaktidir Ataşehir için” sözleriyle tamamladı.

İlgili Konular: #cumhur ittifakı #Ataşehir Belediyesi

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