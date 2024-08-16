Ataşehir'de 17 mahalleye deprem konteynerı konuluyor

Yayınlanma: 16.08.2024 - 13:48

Güncelleme: 16.08.2024 - 13:48

Afet Koordinasyon Merkezi’nde yapılan Ataşehir Afet Yönetim Toplantısı’na Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, belediye başkan yardımcıları, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Himmet Karaman, muhtarlar ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Himmet Karaman ilçede depreme yönelik yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Olası bir depremde hayat kurtaracak araç ve gereçlerin bulunduğu deprem konteynerlerinin içerisinde; seyyar aydınlatma takımı, jeneratör, delici ve kırıcı matkap, kazma - kürek, çekiç –balyoz, yangın söndürme tüpü, ilk yardım seti, katlanabilir sedye, megafon, termal battaniye, soğuk iklim çadırı ve su deposu gibi 50 parça malzeme bulunuyor. AFAD standardına göre hazırlanan deprem konteynerlerinin içerindeki malzemelerin kontrolleri ve bakımları da belediye tarafından belli periyotlarla yapılacak.

Toplantı sonrası konteynerler, Barbaros Mahallesi’nde 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı’na, Mustafa Kemal Mahallesi’nde Deprem Parkı’na ve Kayışdağı Mahallesi’nde 80. Yıl Cumhuriyet Parkı’na yerleştirilirken diğer mahalleler için de çalışmalar sürdürülüyor.

28 EYLEME İLİŞKİN RİSK HARİTALARI OLUŞTURULDU

Öte yandan örnek bir model oluşturma hedefiyle bütüncül afet yönetimi çalışmalarını hızlı bir şekilde hayata geçirmeye devam eden Ataşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer afet yönetiminde görev alan tüm kurum/kuruluşlar ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. İlçe bazında risk azaltma çalışmaları yürüten ilk belediyelerden olan Ataşehir Belediyesi ilçe genelinde birinci kademe risk taramalarını tamamladı. İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında ortaya konulan 28 eyleme ilişkin risk haritaları oluşturulurken ikinci kademe risk haritalarının tamamlanmasının ardından kentsel dönüşüm sürecine hız verecek.

3 BİN 600 M2’LİK AKOM: 7/24 HAZIR BEKLİYORLAR

Birçok ilçede bulunmayan donanım, kapasite ve ekipmana sahip 3 bin 600 metrekare alana kurulu Afet Koordinasyon Merkezi ile de öne çıkan Ataşehir Belediyesi, bu merkezde heliport alanı, deprem simülasyon TIR’ı, arama kurtarma tatbikat alanı, arama-kurtarma köpek eğitim alanı ve yatakhane gibi kritik çok sayıda birimi barındırıyor. Herhangi bir afet anında hazır halde bulunan belediyeye bağlı Arama Kurtarma Ekibi de 7 gün 24 saat esaslı nöbet sistemiyle çalışıyor. Ayrıca merkezde; bir adet arama kurtarma aracı, bir adet 4x4 arama kurtarma öncü aracı ile bir adet köpekli arama kurtarma aracı bulunurken, iki arama kurtarma köpeği, enkaz görüntüleme cihazı ve enkaz hassas dinleme cihazları da yer alıyor.

150 ADET TOPLANMA ALANI BELİRLENDİ

Arama kurtarma malzemeleri ve deprem konteynerlerini de olası bir afet durumu için hazır halde bekleten Ataşehir Belediyesi, ilçe genelinde belirlediği toplanma alanları ile dikkat çekiyor. Ataşehir sınırları içerisinde 1.133.147 metrekare alanı kapsayan 150 adet afet ve acil durum toplanma alanı belirlenirken, toplanma ve barınma alanlarının kapasitesinin artırılması ve altyapısının geliştirilmesi için çalışmalar da sürdürülüyor.

"AMACIMIZ ATAŞEHİR’İ DEPREME HAZIRLAMAK"

Toplantıda konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “3 bin 600 metrekare alana yayılmış afet kordinasyon merkezindeyiz. Burada helikopter pistimiz var aynı zamanda arama kurtarma ekiplerimiz burada eğitim alıyor. Deprem similatörlerimiz ve çeşitli lojistik imkanları içinde barındıran bir merkezimiz. Barbaros, Mustafa Kemal ve Kayışdaığı olmak üzere ilk etapta üç mahalleye konteynır gidecek. Sonrasında Ataşehir’in 17 mahallesinde bu ekipmanları bulunduran konteynırlar yerlerini alıyor olacak. Amacımız Ataşehir’i depreme hazırlamak. Birinci kademe analizleri bitirdik. Ataşehir’de herhangi bir deprem anında binaların durumu, yolların kapanma riski, arama kurtarma ekiplerinin hangi yolları kullanacağı ile ilgili planları yaptık. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir protokol çalışması içindeyiz. İkinci kademe taramalarımıza başlayacağız. Amacımız Ataşehir’de her vatandaşımızı başını yastığa koyduğu zaman deprem korkusuyla uyanmadığı bir Ataşehir hayata geçirmek” dedi.

Adıgüzel 5 yıllık bir planları olduğunu belirterek “Amacımız aynı zamanda toplanma alanlarının kapasitesini artırmak, toplanma alanlarına erişimi kolaylaştırmak, temelinde de Ataşehir’i depreme karşı bilinçlendirmek. 416 bin vatandaşımız Ataşehir’de yaşıyor. Onların hepsinin canının bize emanet olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Hedeflerini 17 mahalleye bu konteynırları yerleştirmek olduğunu ifade eden Adıgüzel, konteynırların hırsızlık gibi olaylara karşı güvenlik önlemleri çerçevesinde yerleştirildiğini söyleyerek “ Birinci etapta konteynırları koyduğumuz noktalar güvenlik çerçevesiyle de güvenli toplanma alanları yani parklarımız. Parklarımızda gece ve gündüz güvenliğimiz ya da belediyenin çeşitli tesisleri var. Ondan dolayı güvenliklerini sağlamamız kolay olduğu için 3 parkı değerlendirdik aynı zamanda Ataşehir’in toplanma alanı kapasitesi yoğun olan bölgelerini belirledik. Amacımız bunu 17’ye çıkarmak” dedi.