Hatay - Suriye sınırında peş peşe deprem!

Hatay-Suriye sınırında 5.2 büyüklüğünde ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 13:34
Hatay - Suriye sınırında peş peşe deprem!
Abone Ol google-news

Hatay - Suriye sınırında peş peşe iki deprem yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada; Hatay - Suriye sınırında 5.2 ve 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. 


afad haberleri deprem haberleri

İlgili Haberler

17 Ağustos depreminin üstünden çeyrek asır geçti... 'İstanbul tetikte olmalı'

17 Ağustos depreminin üstünden çeyrek asır geçti... 'İstanbul tetikte olmalı'
Son depremler! 16 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! 16 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Diyarbakır’da depremde 89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi’nin müteahhidi hayatını kaybetti

Diyarbakır’da depremde 89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi’nin müteahhidi hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler