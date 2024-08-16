Hatay - Suriye sınırında peş peşe deprem!

Yayınlanma: 16.08.2024 - 13:34

Güncelleme: 16.08.2024 - 13:35

Hatay - Suriye sınırında peş peşe iki deprem yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada; Hatay - Suriye sınırında 5.2 ve 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.