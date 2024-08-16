Hatay - Suriye sınırında peş peşe deprem!
Hatay-Suriye sınırında 5.2 büyüklüğünde ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Hatay - Suriye sınırında peş peşe iki deprem yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada; Hatay - Suriye sınırında 5.2 ve 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.
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