Ataşehir'de 4 katlı binada yangın!

Yayınlanma: 12.12.2023 - 16:46

Güncelleme: 12.12.2023 - 16:46

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Nurettin Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

İddiaya göre, dairede kimsenin bulunmadığı sırada elektrik kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatıya sıçradı. Çatı katının yandığını gören yurttaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çatının tamamen kullanılamaz hale geldiği yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Çatı katının yandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"MADDİ HASAR VAR"

Yangın çıkan binada oturan İlyas Sancar, "Hastaneden geldim, binaya girdim bağrışmalar vardı. Dışarı çıktığımızda bir kişi 'çatı katı yanıyor' dedi. İtfaiye ekiplerine haber verdim, binadan aşağı inene kadar itfaiye ekipleri geldi yangını söndürdü. Sadece maddi hasar var" dedi.

Yangının kesin çıkış nedeninin ise yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

