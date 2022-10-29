Ataşehir'de Azerbaycanlı Elnur Gasımov cinayetinde yeni görüntüler
Ataşehir'de Azerbaycanlı Elnur Gasımov cinayetiyle ilgiyi yeni görüntüler ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Gasımov'un 2016 yılında 65 kurşunla öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü lideri Rövşen Canıyev'e yakın bir isim olduğu iddia ediliyor.
Olay Örnek Mahallesi Ercüment Batanay Caddesi üzerinde geçen Çarşamba günü 17.15 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte caddede yürüyen Azerbaycanlı Elnur Gasımov'a otomobilden ateş açıldı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Gasımov yere düşerken saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Yaralı Gasımov, yanında yürüyüşe çıktığı arkadaşları tarafından kendisine ait zırhlı cipine konularak hemen hastaneye götürüldü. Gasımov burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Gasımov ile yürüyüş yapan arkadaşlarının ifadelerine başvurdu. İfadesinde yürüyüş yaparken yanlarına bir araç geldiğini ve ateş açıldığını belirtti.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kendilerinin silah kullanmadıklarını söylediler. Öte yandan öldürülen Elnur Gasımov'un 2016 yılında Beşiktaş'ta kaldığı otelden çıkarken çapraz ateşe tutularak 65 kurşunla öldürülen Rövşen Caniyev'e yakın bir isim olduğu iddia edildi. Azerbaycanlı Elnur Gasımov'un uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği anlar bir işyerinin güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde Elnur Gasımov'un arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak yere düştüğü ,otomobilden hızla uzaklaştığı görülüyor. Cinayet ile ilgili çalışma yapan polis ekiplerinin 2 kişinin gözaltı alındığı öğrenildi.
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