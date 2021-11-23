Ataşehir'de bir fırında patlama: 1 yaralı
Ataşehir'de bir fırında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay, saat 06.30 sıralarında Ataşehir, Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki bir fırında meydana geldi. Fırında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine, Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada bir kişi hafif şekilde yaralanırken fırında ve yanında bulunan iş yerlerinde hasar oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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