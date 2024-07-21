Ataşehir’de dehşet… Eşini ve çocuklarını bıçaklayarak kaçtı!

Yayınlanma: 21.07.2024 - 18:51

Güncelleme: 21.07.2024 - 18:51

Olay, Ataşehir ilçesi Esatpaşa Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, N.K.K. (44) ve eşi T.K. arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında N.K.K., eşini birçok yerinden bıçakladı. Onları ayırmak için araya giren 8 ve 20 yaşındaki çocuklarını da bıçakla yaralayan şahıs, aracına binerek kaçtı.

Sesler üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan anne T.K. ameliyata alınırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.