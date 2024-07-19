Valilik önünde dehşet: Eşini yere yatırıp boğmaya çalıştı!

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan bir erkek, aynı kurumda çalışan eşini valilik binası önünde yere yatırarak boğmaya çalıştı.

İHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 17:57
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Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Valiliği bahçesinde öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Valiliği binasında bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde hizmetli kadrosunda çalışan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çift arasında sözlü tartışma çıktı.

Akabinde erkek, kadına saldırarak yere yatırdı. Yerde yatan kadının boğazını sıkarak boğmaya çalışan şahsa ilk olarak olay yerinde bulunan yurttaşlar müdahale etti.

Valilikte görevli polisler de hızla olay yerine geldi. Evli çiftin çocuğunun gözü önünde yaşanan olaya müdahale eden polisler, durumu kontrol altına aldı.

Çift, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


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