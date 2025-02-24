Ataşehir'de düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli: 'Böyle olacağını tahmin etmedim'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 07:46

Güncelleme: 24.02.2025 - 08:15

Olay, dün Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, düğün eğlencesinde bir kişi mahalle arasında pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Cep telefonuyla o anları kaydettiren şüphelinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Paylaşım sonrası harekete geçen Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ateş açan şüphelinin M.H.D. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen M.H.D. polis ekipleri tarafından olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

"KAVGA ETTİĞİM KİŞİLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ OLABİLİR"

Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.H.D.'nin ifadesi alındı.

Şüpheli ifadesinde, "Ben böyle olacağını tahmin etmedim, WhatsApp durumumda paylaşmıştım, kavga ettiğim birileri sosyal medyada paylaşmış olabilir' dediği öğrenildi.

Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli M.H.D. 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adliyeye sevk edildi.