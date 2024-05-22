Ataşehir'de feci kaza: motorlu kurye ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Yayınlanma: 22.05.2024 - 12:20

Güncelleme: 22.05.2024 - 12:25

Feci kaza, 20 Mayıs Pazartesi günü öğle saatlerinde Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Caddede ilerleyen otomobil ile karşı yönden gelen 19 yaşındaki motorlu kurye Murat Bozkaya kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın etkisiyle motor yola doğru savrulurken, Bozkaya otomobilin kaputunun üzerine savruldu. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil park halindeki başka bir motosiklete çarparak durabildi.

Otomobilin üzerine savrulan motosikletli sürücüsü Murat Bozkaya ise yere düştü. Yerden kalmaya çalışan Bozkaya'nın yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

"BAM DİYE BİR SES GELDİ..."

Kazada yaralanan Bozkaya ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esnaf Adem Albay, "İçeride oturuyorduk, bam diye bir ses geldi. Araba buradan gelirken kurye de diğer taraftan gelmiş. Araba bizim motora da vurdu. Kurye kazayı hafif yaralı şekilde atlattı. Ambulans bekledik. Yarım saat ambulans gelmedi. Burada çalışmıyordu. Bizim yan lokantada çalışıyordu. Burada kaza riski yüzde yüz. Tam olarak göremiyorlar. Çok kaza yaşıyoruz" dedi.