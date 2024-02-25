Ataşehir’de hafif ticari araç müstakil eve girdi

Yayınlanma: 25.02.2024 - 18:14

Güncelleme: 25.02.2024 - 18:14

Kaza, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde saat 16.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.V. idaresindeki 41 AAE 350 plakalı beyaz renk Ford marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki müstakil eve daldı. Kazada araçta ve evde maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.