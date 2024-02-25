Ataşehir’de hafif ticari araç müstakil eve girdi

Ataşehir’de yoldan çıkan hafif ticari araç, müstakil eve girdi. Hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.

İHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 18:14
Ataşehir’de hafif ticari araç müstakil eve girdi
Abone Ol google-news

 Kaza, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde saat 16.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.V. idaresindeki 41 AAE 350 plakalı beyaz renk Ford marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki müstakil eve daldı. Kazada araçta ve evde maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.


kaza haberleri Ataşehir haberleri

İlgili Haberler

İstanbul’da sahte reçeteyle milyonluk vurgun: Aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 18 kişi tutuklandı

İstanbul’da sahte reçeteyle milyonluk vurgun: Aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 18 kişi tutuklandı
Meteoroloji açıkladı: 25 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 25 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mevduatta son durum... İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri

Mevduatta son durum... İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri
Kainat Güzeli seçilmişti! Yeni mesleği duyanları şaşkına çevirdi

Kainat Güzeli seçilmişti! Yeni mesleği duyanları şaşkına çevirdi
Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Bu fay stres biriktiriyor'

Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Bu fay stres biriktiriyor'
Kutuplardan örnek alınıyor! Okyanuslardaki makro ve mikro plastik kirlenmesinde ticari gemilerin rolü nedir?

Kutuplardan örnek alınıyor! Okyanuslardaki makro ve mikro plastik kirlenmesinde ticari gemilerin rolü nedir?
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
Roman müzisyenlerinden ilahi grubu… Ramazana hazırlanıyorlar

Roman müzisyenlerinden ilahi grubu… Ramazana hazırlanıyorlar
Fiyatı durdurulamıyor! Marketlerde kilosu bin liraya dayandı

Fiyatı durdurulamıyor! Marketlerde kilosu bin liraya dayandı
AKP’li vekil trafik kazasında yaralandı!

AKP’li vekil trafik kazasında yaralandı!