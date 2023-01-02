Ataşehir’de öncelik dar gelirli kesimde

02 Ocak 2023 Pazartesi, 15:43

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin verdiği bilgiye göre sosyal belediyecilik anlayışıyla 3 bin 242 haneye sıcak yemek ulaştırıldı.

İlçede yaşayan her sosyal kesimden kadının, çocuğun desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla hizmet veren Ataşehir Belediyesi, 2022 yılında 2 bin 574 yurttaşın hobi, meslek ve seminerlerden yararlanmasına katkı sağladı. 150 kişiye Kadın Girişimcilik Eğitim’i verildi.

1272 yurttaş Ders Destek ve Oyunevleri’nden faydalandı. 320 öğrenci ise LGS kurslarına katıldı.

lgezdi, “Yeni bir yüzyılın başlangıcında emeklisiyle, esnafıyla, sanayicisiyle ve tüm emeğiyle geçinen yurttaşımızla birlikte yarınlara daha umutla bakacağız” dedi.

