Ataşehir'de otelde yangın faciası: Ölenlerden 2'sinin kimliği belli oldu
İstanbul Ataşehir’de 3 katlı otelde çıkan yangında, yabancı uyruklu 3 kadın işçi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. 3 kadından 2’sinin Ann Wangui Muchoki ve Sri Yuni Wahyuni olduğu öğrenildi.
18 Ocak Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi’ndeki 3 katlı bir otelin eksi birinci katında çıkan yangında 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılmıştı.
Otelin spa kısmında çalışan ve vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 3 kadından 2’sinin Kenya uyruklu Ann Wangui Muchoki ve Endonezya uyruklu Sri Yuni Wahyuni olduğu öğrenildi.
Ölen kadınların cenazelerinin evrak işlemlerinin ardından yakınları tarafından ülkelerine götürüleeceği öğrenildi.
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