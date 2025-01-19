Ataşehir'de otelde yangın faciası: Ölenlerden 2'sinin kimliği belli oldu

Yayınlanma: 19.01.2025 - 16:25

Güncelleme: 19.01.2025 - 16:25

18 Ocak Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi’ndeki 3 katlı bir otelin eksi birinci katında çıkan yangında 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılmıştı.

Otelin spa kısmında çalışan ve vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 3 kadından 2’sinin Kenya uyruklu Ann Wangui Muchoki ve Endonezya uyruklu Sri Yuni Wahyuni olduğu öğrenildi.

Ölen kadınların cenazelerinin evrak işlemlerinin ardından yakınları tarafından ülkelerine götürüleeceği öğrenildi.