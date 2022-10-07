Ataşehir’de özel hastaneki skandalda yeni görüntüler ortaya çıktı
İstanbul Ataşehir’de bulunan bir özel hastanede çalışanların, yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla yaptıkları ahlaka aykırı konuşma ve ''Böbreğini alacağız'' diyerek kadının yüzüne para saçmalarının ardından yeni görüntüler ortaya çıktı.
Ataşehir'deki özel bir hastanede 79 yaşındaki Nermin Zeren’e yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
İlk videoda yüzüne para atılarak korkutulan yaşlı kadının, ikinci videoda ise açılan kilise müziği eşliğinde haç çıkarma işlemi yaptırıldığı, bir çalışan tarafından “Getir işlediğin günahları al buradan at at” denilerek Zeren’le dalga geçildiği görüldü.
Öte yandan, kadın bir hemşire tarafından çekilen videonun sonunda ise çaresiz kadının sessiz bir şekilde “tamam” dediği görüldü.
Hastanede sağlık çalışanlarının hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 7 kişi İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha tespit edilmişti. Şüpheli, polis ekipleri tarafında bugün Bursa'da yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. 9 şüpheliden aralarında Ali Erata'nın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilmiş, 2 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
TUTUKLANDILAR
Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ali Erata'nn içinde olduğu 4 şüpheli 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklanmıştı. Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol talebiyle serbest bırakılmıştı.
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