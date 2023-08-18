Ataşehir’de uyuşturucu kullanan şahıs, cami tuvaletinde ölü bulundu
Ataşehir’de 28 yaşındaki bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu. Hüseyin T. isimli şahsın yüksek dozda uyuşturucu kullandığı öğrenildi.
Olay, Ataşehir'e bağlı Yeniçamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Yeniçamlıca Merkez Camisi’nin tuvaletine giren bir yurttaş, burada lavabo bölümünde yatan bir kişiyi gördü. Yerde yatan şahıstan ses gelmeyince polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri bir kişinin tuvalette yüksek dozda uyuşturucu kullanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise hayatını kaybeden şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Kısa sürede, ölen kişinin Hüseyin T. (28) olduğu belirlendi. Gencin bir süredir uyuşturucu kullandığı, tuvalete de uyuşturucu kullanmaya geldiği ancak yüksek dozda uyuşturucu alınca hayatını kaybettiği belirlendi.
Ayrıca tuvalette enjektör ve diğer malzemeler de ele geçirildi. Gencin cenazesi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 yıl boyunca camide, işyerinde, evde istismar!
- Memur-Sen'den ikinci teklif açıklaması
- Ünlü profesör hastanedeki odasında ölü bulundu
- 'Volta atarken malum bir eski bakanın adını verdi...'
- Dar gelirliye kredi darbesi
- İYİ Partili isimden çarpıcı çıkış!
- İktidar zam pazarlığında ikinci teklifini sundu
- Mehmet Şimşek'ten İBB'nin talebine onay!
- 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma bitecek mi?
- 1'i ağır 41 yaralı!