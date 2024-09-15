Ataşehir'deki meyve sebze halinde park kavgası! 5 kişi yaralandı
İstanbul Ataşehir'de daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında kamyon parkı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 5 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki olay, dün gece saatlerinde İçerenköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde bulunan meyve sebze halinde yaşandı. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet olan iki esnaf arasında park nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların yakınları da katılınca silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki taraftan olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Adrese gelen polis ekipleri kavgayı karışanları gözaltına aldı. Yaralılar, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kavga ile ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, silah seslerinin de duyulduğu kavga anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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