Atatürk adına 100. kez düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu’nu 'Bay Nalçakan' isimli safkan jokeyi Halis Karataş’la kazandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu’nun 100.’sünü “Bay Nalçakan” isimli safkan efsane jokeyi Halis Karataş’la kazandı. Atamızın mirası olan Türk at yarışçılığının derbisinde 100. yıl gururu dün İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yaşandı. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildiği 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki mücadele beklenen temponun altında başladı.

800 METREDE ATAK YAPTI

Son 800 metrede Halis Karataş, önündeki atın durmasına, yanındaki safkanın gidememesine rağmen bindiği “Bay Nalçakan”ı gördüğü küçük bir aralıktan çıkarıp etkili sprintiyle rakiplerine 3 boy fark atarak 2.29.49’luk dereceyle 100. Gazi Koşusu’nu kazandı. 22 tayın katıldığı koşuda Ahmet Çelik’le “Rabovo” ikinci, Ercan Çankaya ile “Ersele Beyi” üçüncü olurken; Eray Çizik’in jokeyliğini üstlendiği “Brando” dördüncü, Gökhan Kocakaya ile “Upamecano” beşinci sırayı aldı.

VELİEFENDİ’DE REKOR

Mustafa Kemal Atatürk’ün adına 100 yıldır kesintisiz düzenlenen ve Türk spor tarihinin en uzun soluklu organizasyonu konumundaki Gazi Koşusu, yine adına yakışır şekilde rekorlara sahne oldu. Atamızın at sevgisi ve spora verdiği önemle temelleri atılan bu büyük gelenek, her zaman olduğu gibi 100. yılında da ona duyulan derin saygıyla yaşatıldı. Gazi’nin 100. yılı için Veliefendi Hipodromu’na koşan 67 bin 200 yarış sever hem bu büyük organizasyonda “seyirci rekoru” kırdı hem de Mustafa Kemal’in emanetine yüzyıllar boyunca sahip çıkacağını gösterdi.

BÜYÜK GURUR

Gazi zaferi yaşayan “Bay Nalçakan” isimli safkanın sahibi Emrah Nalçakan, “Böyle bir günde, Gazi Koşusu’nun 100. yıl kupasını almak büyük bir gurur. Bize inananlara ve güvenenlere çok teşekkür ediyorum. Bunu ekibimizle hak ettik. Çok çalıştık ve inandık. Atımız da bu mutluluğu bize yaşattı. ‘Bay Nalçakan’ın şampiyon olabileceğini ilk günden beri biliyordum. İlk yarışında bize kendini göstermişti. Rekortmen bir at oldu” diye konuştu.

‘CANIMI ORTAYA KOYDUM’

Şampiyon jokey Halis Karataş, “Bu atmosfere şahitlik eden tüm yarış severlere, bizi izleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. İlkleri başaran bir jokeyim, ‘Olmaz’ denilenleri oldururum. Mutluluğum inanılmaz. Gazi Koşusu’nun 100. yılı olması apayrı bir önem taşıyor. 36-37 yıldır sakatken bile Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu koşuya katılmak için canımı ortaya koydum. Gazi Koşusu’na katılmak benim için her zaman onur, şeref, gurur olmuştur. Kazanmak nasip oldu, çok mutluyum. Zafer tüm sevenlerime armağan olsun” dedi.

12 YIL SONRA KAZANDI

Halis Karataş, 2014’te Blaze to Win’le elde ettiği zaferden 12 yıl sonra Gazi Koşusu’nu kazandı. Karataş, toplamda 7. Gazi zaferine ulaştı. Karataş, 1996’da rekor kırdığı efsane safkan “Bold Pilot’un yanı sıra “Popular Demand” (2005), “Hızel Beyi” (2006), “Anatoly” (2011), “Matador Yaşar” (2012) ve “Blaze to Win” (2014) isimli atlarla Gazi’de zafere uzanmıştı.

126 MİLYON KAZANDIRDI

Şampiyon “Bay Nalçakan”, sahibi Emrah Nalçakan’a 50 milyon TL’lik birincilik ikramiyesinin yanı sıra 50 milyon lira “100. yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü”nü de kazandırdı. Kayıt ücretleri ve diğer primlerle beraber şampiyonluk ödülü 126 milyon 860 bin TL’ye ulaştı.

‘HİPODROMUN KRALI’

“Bay Nalçakan” yarışlar öncesi padoktan start alanına kadar üstüne jokey bindirmeyen bir safkan. Bu alışkanlığını Gazi öncesi de sürdüren “Bay Nalçakan”, jokeyi Halis Karataş’ı da Gazi öncesi üstüne bindirmedi. Safkanı starta seyisi yürüterek götürdü. Karataş da padoktan start alanına kadar iki tribünün önünden yürüyerek gitti. Seyirciler Karataş’a “Oley oley Halis Karataş, hipodromun kralı Halis Karataş” tezahüratıyla destek verdi.