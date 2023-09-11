Yer İzmir... Atatürk Anıtı'na alçak saldırı

Yayınlanma: 11.09.2023 - 11:23

Güncelleme: 11.09.2023 - 12:04

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün bulunduğu anıta kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bir saldırı düzenlendi.

Büstün olduğu alana "Boş Yapma Atatürk" yazan kişi ya da kişilerin bulunması için emniyet güçlerinin harekete geçtiği öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç "Kurtuluş gününde, adını kurtarıcısından alan Kemalpaşa ilçemizdeki Atatürk anıtına alçakça bir saldırı gerçekleştirildi. Altın yere düşmekle pul olmayacağ gibi bazı hain ve meczupların saldırmasıyla da Mustafa Kemal Atatürk değerinden bir şey kaybetmez. O heykel, o duvar silinir; Atamızın kalbimizdeki yeri silinmez!" diye konuştu.

ASLAN: MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

Milletvekili Ednan Arslan ise; "Ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeline Kemalpaşa ilçemizde yapılan saldırıyı kınıyorum. Keşke Yunan galip gelseydi diyen zihniyetle dün olduğu gibi bugün de mücadelemiz devam ediyor. 'Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen büyük Önderimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yaşasın Atatürk Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

POLAT: ÇİRKİN SALDIRIYI KINIYORUM

Çirkin olaya sosyal medyasından tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da, "İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladığımız bugünlerde, adını Ulu Önder’den alan Kemalpaşa ilçemizde Atatürk anıtına yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyorum" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE EKİPLERİ TEMİZLEDİ

Saldırıdan yaklaşık 1 saat sonra Kemalpaşa Belediye Başkanı CHP'li Rıdvan Karakayalı'nın talimatıyla anıta gelen belediye ekipleri ise hızla bir çalışma başlattı.

Belediye ekipleri, anıtın duvarlarındaki hakaret yazılarını boyayla kapattı. Anıtın üzerindeki karalamalar da belediye ekiplerince süratle temizlendi.