İstanbul'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran şüpheli ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi
İstanbul Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran şüphelinin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.
Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesişimindeki Atatürk Anıtı'na dün saat 17.00 sıralarında saldırı yapıldı.
İddiaya göre, M.H.T., elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi.
Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı.
M.H.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.
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