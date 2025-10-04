Atatürk Çocukları Parkı yurttaşlardan yoğun ilgi gördü: Her yaştan yurttaşa nefes alanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şehre yeni bir soluk kazandıran “Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi”ni 6 Eylül’de yurttaşların girişine açtı. Resmi açılışı 29 Ekim 2025’te Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında yapılacak olan park, şimdiden yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. 940 bin metrekarelik atıl alana kurulan park, eylül ayı sonuna kadar 750 bin kişiyi ağırladı. Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) doğal dokusunun ve tarihih korunmasına özen gösterilen parkta, 400 bin metrekare çim alan, 250 bin çalı ve 17 bin ağaç bulunuyor.

BİRÇOK ETKİNLİK ALANI VAR

“Evcil Hayvanlar Parkı, oyun, piknik ve dinlenme alanları, sera kafe, meyve ve koku bahçeleri, çim tepe, bilim oyunları, spor sahaları, kaykay alanı, mini golf, engelsiz oyun parkı, su oyunları, macera parkuru, hobbit evi, Dijital Hayvanat Bahçesi ile konser, sergi, şenlik ve etkinlik alanları” bulunan park, her yaştan yurttaşın ilgisini çekiyor. Parkın girişinde yurttaşları, açılmaya gün sayan ticaret alanları bekliyor. Köfte, döner ve yöresel ürünler satan dükkanlar zamanla bu bölgede yerini alacak. Büyük bir alana kurulan park, temizliğiyle de dikkat çekiyor.

EVCİL HAYVAN PARKLARI BULUNUYOR

Evcil hayvan parkları kapsamında arazinin belli bir bölümü adalara ayrıldı. Adalar, çeşitli hayvanların yaşam alanı olarak yer aldı. “deve kuşu, su kuşları, zebra, lama, kuğu, alageyik, kedi, at, deve, cüce keçi, tavşan, ördek, kaz, tavuk, sülün, midilli, alpaka, flamingo, kızıl geyik, valabi, maymun, Ankara keçisi, eşek” gibi hayvanlar, kendilerine ayrılmış habitatlarında yaşıyor. Çocuklar için yapılmış oyun parkları, spor alanları, bilim alanları da boyut ve eğlence düzeyi bakımından yurttaşların beğenisini kazandı.

Bisiklet yollarının da yer aldığı parkta, içecekler için otomatlar, yiyecekler için ise kafeler bulunuyor. Dinlenme alanına kurulmuş hamaklar da yurttaşların doğanın içerisinde dinlenmesine imkan sağlıyor. Çim üzeri spor salonları, macera parkurları, mini golf ve kaykay bölgeleri da spor yapmak isteyen insanlara alan açıyor.

ÖĞRENCİLER SOSYALLEŞİYOR

Gününü eğlenerek değerlendirmek isteyen aileler, parka gelerek burada piknik yapıyor. Çocuklar parkta, yurttaşlar ise çardaklarda yeşil alanın keyfini çıkarıyor. Sivil yurttaşların yanı sıra, öğrenciler de alanda gezerek piknik yapıyor. İlkokul öğrencileri, sınıf öğretmenleriyle birlikte sosyalleşiyor. Gazetemiz Cumhuriyet’in parka ilişkin sorularını yanıtlayan bir öğretmen, “Zamanla tahrip edilen AOÇ bölgesi, ancak böyle değerlendirilebilirdi. Mansur Başkan elinden geleni yapmış. Bazı eksiklikleri olsa da boyut olarak büyük ve çocukların fazlasıyla eğlendiği bir park olmuş” dedi.