Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı: Söz verdik yolunda yürüyeceğimize...

10 Kasım 2021 Çarşamba, 13:30

Kalabalık saat 09.05'te çalan sirenle birlikte saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Daha sonra Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret etti.



Ata’nın odasını ziyaret eden yurttaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Cumhuriyet TV’ye konuşan yurttaşlar şunları kaydetti:

"Buraya geldiğim için mutluyum ama aynı zamanda üzgünüm çünkü Atatürk gerçekten çok önemli bir insan onu kaybetmek tabii ki bize çok büyük bir acı veriyor. Ben ona çok minnettarım. Bir kız çocuğu olarak burada rahatça nefes alabiliyorsam bu kesinlikle onun sayesinde."

"Çok özledik, çok arıyoruz ama söz verdik yolunda yürüyeceğimize, hep de yürüyeceğiz. Umarım güzel günler görürüz."

"Anlatılmaz bir duygu. Her yıl gelmeye çalışıyorum. Onlara çok şey borçluyuz. Onlara minnet borçluyuz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları nur içinde yatsın. Yolumuz açık olsun, bu gençlik umudumuz."

"Öncelikle çok büyük bir minnet hissediyorum. Bugün, şu an bu şekilde bir Türk kadını olarak karşınızda durabiliyorsam bunu tamamen Atam’a borçluyum. Sonsuz biz özlem...”

"Ona bu vatan için, ilkeleri için, modern yaşam için, her şey için minnettarım."

"Her 10 Kasım’da olduğu gibi yine çok canım yanıyor. Ama aynı zamanda onun evladı, kızı, askeri olduğum için, Türk olduğum için çok da gururluyum. İlkelerine ve inkilaplarına saygı duyacağız. Ona saygı duyan ve onu çok seven bir evlat yetiştiriyorum."