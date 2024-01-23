Atatürk düşmanının kitaplarını sergiliyor: Saidi Nursi için müze!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2024 - 04:00

AKP iktidarı döneminde tarikat ve cemaatlerin sayısı ve gücü arttı. Bu kapsamda faaliyetleri en dikkat çeken cemaatleren biri de Nurcular olurken Ankara Ulus’taki Hacı Bayram Veli Camisi’nin yakınında bulunan ve Berrak İlim, Kültür ve Dayanışma Derneği’ne ait “Nur Konağı”nın Nurcuların müzesi ve medresesi olduğu öğrenildi.

Söz konusu konakta Kasım 2023’te kurulan “Risale-i Nur Müzesi” ve Atatürk’e “deccal” diyen Saidi Nursi’nin toplu eseri “Risale-i Nur”un çeşitli baskı ve yayımları sergileniyor. Müzede Risale-i Nur’un el yazması, Osmanlı döneminde basılan halleri ve Cumhuriyet döneminde yapılan basımlarının yanı sıra el yazısıyla düzeltme yaptığı eserler ve farklı el yazmaları da yer alıyor.

Öte yandan müze kapsamında Saidi Nursi’ye ait olduğu iddia edilen gömlekler, takke, cüppe, seccade ve tespih, öğrencilerine ait gömlekler ile peygambere ait olduğu ileri sürülen “sakal” parçası ile Kâbe’den bir taş levha da bulunuyor.

Söz konusu derneğin Kuran ve Risale-i Nur eğitimi veren medrese derslerinin de olduğu ortaya çıktı. Derneğin resmi sayfasında “Nur Konağı haftanın belirli günleri okumalı Risale-i Nur derslerinin ve ilmi tartışmaların yapılması planlanan bir medresedir” ifadeleri kullanılıyor. Hafta sonları kadın ve gençlerin yanı sıra derneğin müze görevlilerinden edinilen bilgiye göre ilkokul ve ortaokul çocuklarına da dersler verdiği öğrenildi.

Nurcuların vakıflarıyla da bağlantılı olan konağın, bu vakıflarda çalışan hocaların toplanma ve okuma yaptığı yer olduğu da belirtildi.