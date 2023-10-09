Diyanet'in Said Nursi sevgisi
Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi’nin kitaplarının basılması kararı alan Diyanet, Nursi’nin “Lem’alar” ve “Asa-yı Musa” kitaplarının ilk defa basılması için çalışmalara başlamış ve 14 Mayıs seçimlerinden 2 gün önce “Asa-yı Musa”nın baskıya girdiğini duyurmuştu. Diyanet, bununla yetinmedi. Sözler, Mektubat ve Mesnevi Nuriye kitaplarını baskıya soktu. Beş kitabın ise yeni baskısını yaptı.
Cumhuriyet, 5 Mayıs’ta, Said Nursi’nin kitaplarının Diyanet tarafından basılacağını gündeme getirdi. Eski AKP milletvekili Said Yüce ile görüşen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Nursi’nin “Lem’alar” ve “Asa-yı Musa” kitaplarının ilk defa basılması, mevcudu biten Nursi kitaplarının da yeniden basılması için talimat verdiği belirtildi. Jet hızıyla yerine getirilen talimat sonucu Türkiye Diyanet Vakfı, ilk olarak “Asa-yı Musa” adlı kitabı yayına hazırladı.
Kitabın, 14 Mayıs seçimlerinden iki gün önce baskıya girmesi dikkat çekti. Bu sırada Sakarya’da Nurculara ait bir medreseyi ziyaret eden Erbaş, burada “Risalei Nur” dersine katıldı. Nurculara yönelik seçimlerden önce atılan adımların, seçimlerden sonra da hızlandığı ortaya çıktı. Diyanet Vakfı Yayınları, Nursi’nin üç kitabının daha baskıya alındığını duyurdu.
SEKİZ KİTAP RAFLARDA
Diyanet Vakfı Yayınları’nın 4 Ekim’de sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “Risalei Nur külliyatından Mesnevi Nuriye, Sözler ve Mektubat, kâinat mektubunu okumak isteyenler için raflardaki yerini aldı” ifadeleri yer aldı. Kitap satışının yapıldığı internet sitesinde ise Nursi’nin toplam sekiz kitabının satıldığı görülüyor. Yeni basılan üç kitap dışındaki beş kitabın ise eski kitapların yeniden basımı olduğu görülüyor.
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