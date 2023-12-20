Çocukları Nursi gibi giydirdiler
Diyarbakır’da tarih yazan Çocuklar Projesi kapsamında ilkokullarda, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi’nin kıyafetleri giydirildi.
Cumhuriyet, 13 Aralık’ta, Diyarbakır Valiliği’nin Tarih Yazan Çocuklar Projesi kapsamında Said Nursi’nin yaşamının anlatıldığını gündeme taşımıştı. Konuyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.
Proje kapsamında arasında Atatürk, Âşık Veysel, Aziz Sancar, Ahmed Arif ve Nâzım Hikmet gibi isimlerin de yer aldığı 100 isim için tanıtıcı videolar hazırlandı. Bu isimlerin arasında Said Nursi’ye de yer verildi. İlköğretim 4. sınıf öğrencilerine dönük projede çocuklar, Nursi gibi giydirildi. Tahtaya çıkan çocuklar, Nursi’nin yaşamını onun gibi giyinerek onun ağzından anlattı. Öte yandan bazı Nurcular, sosyal medyada 18-22 Aralık tarihlerinin “Said Nursi Haftası” olarak belirlendiğini öne sürdü. MEB kaynakları, iddiayı yalanladı.
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