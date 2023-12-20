Öğrencilerin Said Nursi gibi giydirilmesine AKP'li Birinci'den 'açıklama': Ne var bunda?

Yayınlanma: 20.12.2023 - 13:47

Güncelleme: 20.12.2023 - 13:47

Diyarbakır'da ilkokullarda Valiliğin "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" kapsamında Said Nursi’nin yaşamının anlatıldığı ve öğrencilerin Said Nursi gibi giydirildiği ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı, okullarda dinselleşmesinin geldiği boyutu ortaya çıkaran bu yeni skandal büyük tepki çekti. AKP'den ise uygulamaya savunma geldi.

AKP'nin eski MKYK üyelerinden Mücahit Birinci, sosyal medya platformu X üzerinden haberimizi alıntılayarak yaptığı açıklamasında "Doğal... Haber içeriğine göre, çocuklar, Nazım Hikmet'ten, Aziz Sancar'a, Bediüzzaman Said Nursi'ye, bu toprakların fikri, içtimai, ilmi mimarlarını anmışlar" dedi.

Uygulamayı "Ne var bunda?" diyerek savunan Birinci, Nursi'ye de övgüler yağdırmaktan da geri durmadı. Birinci, "Bediüzzaman Said Nursi, siz onu ve kitaplarını sömürenlere, çıkarları için kullananlara, süfli amaçlarına paravan yapan örgüte bakmayınız, bu büyük zat, bu coğrafyanın insanı üzerinde büyük emeği olan manevi mimarlardan biridir. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

İşte Birinci'nin paylaşımı:











