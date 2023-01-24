Atatürk Düşünce Derneği'nden açıklama: Uyarıyoruz!

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 14:40

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 14:41

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına ilişkin açıklama yaptı

Açıklamada," Atatürkçü Düşünce Derneği olarak; yürütme, yasama ve yargı organlarımızın karar vericilerini, bütün idare makamlarını ve tüm siyasi partilerimizi Anayasaya sadakatten ayrılmamaları ve Anayasayı ihlal edecek, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti niteliğini ortadan kaldıracak, seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı makamının meşruiyetini zedeleyecek vahim bir yanlışa düşülmesini önlemek üzere görevlerini yapmaları konusunda uyarıyoruz" denildi.

Atatürk Düşünce Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. (Anayasa Madde 2)

Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. (Anayasa Madde 11)

Anayasamızın 101. maddesi "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir." demektedir. Bu hüküm yorum gerektirmeyecek kadar açık ve kesindir.

Anayasamızın 116. maddesi ise; Cumhurbaşkanının ikinci döneminde (görev süresi tamamlanmadan) TBMM'nin beşte üç çoğunlukla (360 oyla) seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde "Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir." demektedir. Bir kimsenin üçüncü defa Cumhurbaşkanı adayı olabilmesinin tek koşulunu belirleyen bu hüküm de yorum gerektirmeyecek kadar açık ve kesindir.

Bu açık ve kesin Anayasa hükümlerine göre; TBMM beşte üç çoğunlukla seçimlerin yenilenmesi kararı almadıkça, mevcut Cumhurbaşkanının -kendisi seçimlerin yenilenmesine karar vererek- 2023 seçimlerinde bir defa daha aday olmasının önünde yasal engel bulunmadığı yolundaki kimi talihsiz açıklamaların hukuki temeli olmadığı da açık ve kesindir.

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak; yürütme, yasama ve yargı organlarımızın karar vericilerini, bütün idare makamlarını ve tüm siyasi partilerimizi Anayasaya sadakatten ayrılmamaları ve Anayasayı ihlal edecek, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti niteliğini ortadan kaldıracak, seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı makamının meşruiyetini zedeleyecek vahim bir yanlışa düşülmesini önlemek üzere görevlerini yapmaları konusunda uyarıyoruz.

Saygılarımızla.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL MERKEZİ