Atatürk’e mektubu yasaklayan MEB, Fatih’e mektup yarışması düzenliyor: MEB, değerler üzerinden ayrıştırıyor

Eğitim-İş’in Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak, ilke ve devrimlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla 2017 yılından beri düzenlediği "Gençlerden Atatürk’e Mektup" yarışmasının yapılması bu yıl Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygun görülmedi.

Gelenekselleşen yarışmaya izin çıkmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Şimdi bir sendika çıkıyor diyor ki 'Ben okulda yarışma yapacağım.' Bu yarışma için 7 tane şey önermişiz onlara. Şunlara uyman lazım. Bu yarışmayı ne zaman yapacaksın? Ödülü ne? Bütçesi ne? Öğrenciden para alacak mısın? Bunları açık açık yazalım. 'Yazmıyorum. Sen de bana karışamazsın, yasaklayamazsın da. Ben okulda bu yarışmayı yapacağım.' Burası muz cumhuriyeti falan değil” açıklamasını yaptı.

Bakanlığın ‘şartnamenin uygun olmadığı’ gerekçesiyle yarışmayı reddettiğini ancak bunu bildirme gereği duymadığını açıklayan Eğitim-İş de, “Biz arayıp konu hakkında bilgi almak istediğimizi söyledikten sonra reddedildiği yazısı bize gönderilmiştir. Biliyoruz ki sorun teknik değil; çözüm üretme niyetinin olmamasıdır. Çünkü Bakanlık, aynı şartnameyle yarışmanın duyurulmasına 2017, 2018,2019, 2020 ve 2022 yıllarında onay verdi. Televizyona çıkıp, Bakanlığın sendikamıza şartnamede 7 eksiklik bildirdiğini söyleyen Yusuf Tekin, kamuoyunu açıkça yanıltmaktadır" yanıtını verdi.

FATİH İÇİN YARIŞMA

Atatürk’e mektup yarışmasına izin verilmezken Samsun’da Fatih Sultan Mehmet için mektup yarışması düzenlenmesine karar verildi. İlkadım İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün düzenleyeceği yarışmada öğrenciler, Fatih Sultan Mehmet’e hitaben mektup yazacak. Öğrenciler mektuplarında; Fatih Sultan Mehmet’in, “ilme ve bilim insanlarına verdiği önem, farklı bilim alanlarına olan ilgisi, çok yönlü entelektüel kişiliği, düşünce dünyası ve medeniyet anlayışı” niteliklerine ilişkin kendi yorumlarını ortaya koyacak.