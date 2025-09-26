Atatürk Hastanesinin yıkımı tekrar gündemde: Hastaların ve emekçilerin akıbeti ne olacak?

Antalya’da SSK Hastanesi ismi ile 1968 yılında açılan ve 365 yatak kapasitesi ile şehirdeki sağlık hizmeti sunumunda önemli bir rol oynayan Atatürk Devlet Hastanesi’nin bundan 5 yıl önce depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Bunun bilinmesine rağmen hastaların ve çalışanların yaşamları hiçe sayıldı ve hastane o şekilde hizmet vermeyi sürdürdü.

Hastanenin yıkılacağına ilişkin iddialar ortaya atıldı. O iddialar yeniden gündeme geldi. Depreme dayanıksızlığı 5 yıldır bilinen bir hastane binasının neden güçlendirilmediği ise merak konusu oldu. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, söz konusu sürece ilişkin gazetemize konuştu.

‘HALK ÖZEL HASTANELERE Mİ YÖNLENDİRİLECEK?’

Antalya’da mevcut hasta yükünü karşılayabilecek kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarının sayıca yetersiz olduğundan ve mevcut konumunda 365 yatak ile ilin sağlık hizmeti sunumunun ciddi bir kısmını Atatürk Devlet Hastanesi’nin karşıladığından söz eden Uğur, “Hastanesinin yıkılışı ve yeniden yapımı sürecinde ilin sağlık hizmeti ihtiyacını karşılayacak planlama yapılmış mıdır?’ , ‘Yoksa yine her zaman olduğu gibi halk özel hastanelere mi yönlendirilecektir?’, ‘Özel hastanelere gitmeye gücü yetmeyen vatandaşların sağlık hakkı nasıl tesis edilecek, hastanelere erişim için ne kadar mesafe gitmek zorunda bırakılacaklardır?” sorularını yöneltti.

‘SÜRGÜN UYGULANACAĞI MALUMDUR’

Hastane bünyesinde çalışan sağlık emekçilerinin akıbetinin ne olacağının ve nerede görevlendirileceklerinin bilinmediğini, mevcut iş gücünün planlamasının nasıl yapılacağın meçhul olduğunu kaydeden Uğur, “Bir duyuma göre personel Aksu Devlet Hastanesi’nde görevlendirilecek ama henüz burası da açılmamış olup yapımı devam etmektedir. Atatürk Devlet Hastanesi boşaltılana ve yıkımına başlanılana kadar Aksu Devlet Hastanesinin biteceği varsayılsa dahi sağlık emekçilerinin kadro durumlarının ne olacağı, sağlık emekçilerinin herhangi bir hak kaybına uğrayıp uğramayacağı bilinmemektedir. İl Sağlık Müdürü tarafından sağlık emekçilerinin tercihlerinin göz önünde bulundurulacağı belirtilmiş olsa da yine yandaşlara ve sarı sendikalara ödüllendirme; muhalif kamu görevlilerine ise cezalandırma ve sürgün uygulanacağı malumdur” diye konuştu.

‘ŞİRKETLERE PEŞKEŞ ÇEKİLMEMELİ’

Atatürk Devlet Hastanesi’nin yıkımı ve yeniden yapımı sürecinde halkın sağlık hizmeti sunumuna duyduğu ihtiyacın karşılanması gerektiğininin altını çizen Uğur, “Mevcut sağlık insan gücünün en etkin ve liyakat esaslı değerlendirilmesine ilişkin planlama ivedilikle yapılmalı , hiç kimse bu süreçte mağdur edilmemelidir. Kamuya ait hastane ve araziler, şirketlere peşkeş çekilmemeli; kamunun malları kamuya hizmet için kamucu bir anlayışla kullanılmalıdır. Kamu hizmetlerinin görülmesi ve sürdürülmesine ilişkin her türlü iş ve işleyiş, siyasi iktidarın propaganda malzemesi haline getirilmemeli, kamu hizmetlerinin kamuya bir lütuf gibi sunulmasına ilişkin her türlü anlayış sona ermelidir” ifadelerini kullandı.