Atatürk Havalimanı'nda uçak arıza yaptı, iniş ve kalkışlar durduruldu

Yayınlanma: 14.07.2023 - 22:16

Güncelleme: 14.07.2023 - 22:16

Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na inişinin ardından kırıma uğradı. Uçuş takımlarının arızalandığı öğrenilen uçak, gövde üstüne iniş yaptı. Olay nedeniyle havalimanında iniş ve kalkışlar iki saat durduruldu.

Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.