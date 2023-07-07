Havalimanında sinirlenen yolcu bilgisayarlara saldırdı
Aldığı uçak biletinin iadesini alamayan yolcu, havalimanını birbirine kattı. 56 yaşındaki kadın, elektronik cihazlara zarar vermesinin ardından gözaltına alındı.
Meksika'nın başkenti Meksiko'da yaptırdığı rezervasyonun parasını geri alamayan yolcu, havalimanındaki cihazlara saldırdı.
Meksiko Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen olayda, saldırgan Maria Guadalupe gözaltına alındı.
Independent Türkçe'de yer alan haberde, Guadalupe'nin seyahat acentesi aracılığıyla bir uçuşa rezervasyon yaptırdığını ancak bunun havayolu şirketinin sisteminde görünmediği aktarıldı.
Şirket yetkilileri, kesilen ücretin iade edilmesi için yolcunun, seyahat acentesiyle iletişime geçmesi gerektiğini söyledi.
Bunun ardından sinirlenen Guadalupe, bagaj tartısının üzerine çıkıp bir monitörü yere fırlattı. Çalışanlarla tartışmaya devam eden 56 yaşındaki yolcu, barkod okuyucuyu da parçaladı.
Saldırgan bu sırada şöyle bağırdı:
"İstemiyorsanız parayı bana geri vermeyin. Umrumda değil. Ama bu size pahalıya patlayacak"
Guadalupe etraftaki diğer cihazlara da saldırdı. Öfkeli kadının 4 bilgisayar ve 4 tarayıcıyı parçaladığı açıklandı.
Polis ekipleri, Guadalupe'yi havalimanından çıkmak üzereyken yakalayıp gözaltına aldı. Düşük maliyetli havayolu şirketi Volaris, cihazlarına zarar verdiği ve huzuru bozduğu gerekçesiyle yolcuya dava açtı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sabahın köründe ekonomik darbe!'
- AKP zam oldu yağıyor!
- Mehmet Şimşek'ten acı reçete
- Mahkemeden tazminat kararı!
- Hablemitoğlu cinayeti sanığı Bozkır firar etti!
- İspanyol devi, Arda Güler'i resmen açıkladı
- İktidar ortakları emekli maaş zammını değerlendirdi
- 'Refah payı verilecek olsa bile...'
- Fenerbahçe'den Milli Takımlar hesabına flaş gönderme!
- CHP'de 6 il ve 1 ilçe başkanının görevine son verildi