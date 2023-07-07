Havalimanında sinirlenen yolcu bilgisayarlara saldırdı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 13:28

Güncelleme: 07.07.2023 - 13:48

Meksika'nın başkenti Meksiko'da yaptırdığı rezervasyonun parasını geri alamayan yolcu, havalimanındaki cihazlara saldırdı.

Meksiko Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen olayda, saldırgan Maria Guadalupe gözaltına alındı.

Independent Türkçe'de yer alan haberde, Guadalupe'nin seyahat acentesi aracılığıyla bir uçuşa rezervasyon yaptırdığını ancak bunun havayolu şirketinin sisteminde görünmediği aktarıldı.

Şirket yetkilileri, kesilen ücretin iade edilmesi için yolcunun, seyahat acentesiyle iletişime geçmesi gerektiğini söyledi.

Bunun ardından sinirlenen Guadalupe, bagaj tartısının üzerine çıkıp bir monitörü yere fırlattı. Çalışanlarla tartışmaya devam eden 56 yaşındaki yolcu, barkod okuyucuyu da parçaladı.

Saldırgan bu sırada şöyle bağırdı:

"İstemiyorsanız parayı bana geri vermeyin. Umrumda değil. Ama bu size pahalıya patlayacak"

Guadalupe etraftaki diğer cihazlara da saldırdı. Öfkeli kadının 4 bilgisayar ve 4 tarayıcıyı parçaladığı açıklandı.

Polis ekipleri, Guadalupe'yi havalimanından çıkmak üzereyken yakalayıp gözaltına aldı. Düşük maliyetli havayolu şirketi Volaris, cihazlarına zarar verdiği ve huzuru bozduğu gerekçesiyle yolcuya dava açtı.